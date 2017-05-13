Makam aracından annesi çıkınca... Askerlere büyük sürpriz!

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, vatani görevini yapan 3 askere, yüzlerce kilometre uzaktan gelen anneleriyle "Anneler Günü" sürprizi hazırladı

Bayraklı'daki iskeleden demir alan ve İzmir Körfezi'nde ilerleyen sahil güvenlik botunda görevli Bodrumlu er Kemal Güntek, elinde dürbünle denizde gözlemlediklerini komutanlarına bildirdiği sırada sırtına bir el dokundu.



Komutanlarının uyarısıyla arkasını dönen er Güntek, karşısında yaklaşık 4 aydır göremediği annesi Şefika Güntek'i ve ailesinin diğer üyelerini buldu.



Terhisine 70 gün kalan ve ailesine kavuşmak için şafak sayan Güntek, komutanlarının izni ve desteğiyle kendisine sürpriz yapan ailesine sarıldı.



Anne Şefika Güntek, oğlunun kendisine Anneler Günü hediyesi olarak kıyafet gönderdiğini, sonrasında komutanlıktan gelen telefon üzerine yola çıkıp er Güntek'e haber vermeden Muğla'nın Bodrum ilçesinden İzmir'e geldiklerini anlattı.





Güntek, ömrünün en güzel "Anneler Günü" hediyesine kavuştuğunu, oğluna sarılmanın mutluluğunu yaşadığını, sevinç gözyaşı döktüğünü söyledi.



Gözcülük yaparken annesini karşısında bulan er Kemal Güntek, "Şok oldum. Anneler Günü gelirken annem de bana geldi." diye konuştu.



Makam aracından annesi çıktı

Elinde silahıyla nöbet tutarken...