Makam koltuğuna haciz konan Şahin'den açıklama

Menemen Belediyesi'ne haciz iddiaları ile ilgili belediyeden ilk açıklama geldi

Menemen Belediyesi'ne haciz gittiği haberleri gündeme düştü. Haberler üzerine belediyeden bir açıklama geldi. Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin imzalı açıklamada şunlar belirtildi:

Kamuoyunda yer alan bilgilerde makam koltuğu bir alacaklı tarafından haczedilerek tarafıma yediemin olarak bırakılmıştır.

Alacak davası hukuki olarak yeni bitmiş ve kesinleşmiş olmasına rağmen alacaklı firma dava yeni bittiği halde hiç bir bildirim yapmadan, A Haber gibi yanlı bir medya kuruluşu ile gelerek işi şova dönüştürmesi alacaklının kötü niyetli olduğunu göstermektedir.

Alacaklı koltuğu haciz ederek şahsımı küçük düşürmek istemekten başka bir şey yapmamaktadır.

Ancak ben Tahir ŞAHİN olarak 1999 yılından bu yana bu gibi kötü niyetli insanlarla hep mücadele ettim, etmeye de devam edeceğim.

Ben küçük düşmemek için milletimin hakkını savunmaktan asla vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim.

Dün olduğu gibi beni milletin gönlünden düşüremeyen kötü niyetli insanlar yarınlarda da şahsımı milletin gönlünden düşüremeyeceklerdir.

Ben hiç bir zaman koltuk meraklısı olmadım. Her zaman, her daim koltuk yerine sokakta milletimin içerisinde oldum.

Buradan tekrar belirtmek isterim ki; milletim adına uzlaşmak isteyenler gelsin uzlaşsınlar. Fakat kötü niyetleri devam ettiği sürece ben Tahir ŞAHİN olarak milletimin hakkını savunmaya devam edeceğim.

Son kararı hukuk ve adalet belirler.

Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Takdir yüce milletindir.