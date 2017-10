Makam odasını 1 kedi, 1 su kaplumbağası, 2'de papağanla paylaşıyor

İzmir'de Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil İbrahim Şenol'un makam odasında kedisi 'Çiko', su kaplumbağası 'Tekila', papağanları 'Koko' ve 'İsyan' da yaşıyor. Belediyenin çatısında da 60 taklacı güvencin besleyen Şenol, "Hayvanları Çok seviyorum. Elimden geldiği kadar bakıyorum. Onlarla dertleşiyorum, konuşuyorum. Stresimi atıp, kafamı boşaltıyorum" dedi

Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil İbrahim Şenol, 8 yıl önce Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Tütün ve zeytin yetiştiren çiftçi bir ailenin oğlu olan Şenol, çocukluktan gelen hayvan sevgisini belediye binasına taşıdı. Çocukluğu ve gençliği Gaziemir'de geçen Şenol'un makam koltuğunda, 2 yıldır 'Çiko' isimli kedi oturuyor. Belediye çalışanlarının 2 yıl önce doğum günü hediyesi olarak 15 günlükken aldıkları kedi, şimdilerde iriliğiyle görenleri şaşırtıyor. Enerjisini güneşten alan akıllı binada hayvan sesleri yankılanırken, aynı odada 'Koko' adlı renkli papağan da yaşıyor. Çok konuştuğu için adına 'İsyan' dediği bir başka papağan, karşı kafeste yaşarken, akvaryumda ise renkli balıklar ve masada su kaplumbağası yer alıyor. Şenol, ayrıca belediyenin çatısında tepeli, paçalı, taklacı 60 güvercin ve 8 muhabbet kuşu besliyor.





Yolda çamura bulanmış halde bulduğu sokak köpeğine ise evde bakan Başkan Şenol, ilçedeki 180 fabrikanın atık yemeklerini her gün toplaması için araç ve personel görevlendirirken, atık yemekler, 2 bin köpeğin bulunduğu hayvan barınağında dağıtılıyor. Personel korkmasa yılan bile bakabileceğini söyleyen Şenol, 10 Kasım'daki 58'inci doğum günü için personele safkan kurt köpeği sipariş ettiğini belirtti. Hayvanları belediye binasında bakacak kadar sevdiğini dile getiren Başkan Şenol, "Hayvanlar, siz onlara saldırmadıkça size saldırmaz. Çok seviyorum. Elimden geldiği kadar bakıyorum. Onlarla dertleşiyorum, konuşuyorum, okşuyorum. Stresimi atıyor, kafamı boşaltıyorum. İmkanı olan, yeri uygun olan, bakmalı; büyütmeli. İlçedeki tüm sokak hayvanlarını kısırlaştırdık, küpelerini taktık. Veteriner hizmetlerini artırdık, daha verimli hale getirdik. Her türlü teknik donanımı kurduk. Can dostlarla huzuru bulduk" diye konuştu.