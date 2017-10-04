MAKTEK İzmir Fuarı başladı

MAKTEK İzmir Fuarı’na 40 ülkeden 35 bin ziyaretçinin gelmesinin hedeflendiğini söyleyen TÜYAP Fuar ve Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın 250 milyon dolarlık iş hacmi yaratmasını beklediklerini söyledi

Ali Budak- Makina sektörünün Ege Bölgesi’ndeki en büyük buluşması kabul edilen



MAKTEK İzmir Fuar’ında, üniversal talaşlı imalat makinaları, sac işleme makinaları, kesici takımlar, takım tutucular, CAD/CAM, PLM yazılımları, ölçü aletleri, kalite kontrol cihaz ve ekipmanları, kaynak, kesme ekipmanları, kaynak makinaları, yedek parça, ısıl işlem donanımları, taşıma sistemleri, yağlama ve soğutma sistemleri sergilenecek. MAKTEK İzmir, 4–6 Ekim 2017 tarihlerinde 10:00 – 19:00, 7 Ekim 2017 tarihinde de 10:00 – 18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



250 milyon dolar iş hacmi



Fuarın açılışında konuşan TÜYAP Fuar ve Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Ege Bölgesi’nin, makina sektörünün gelişimi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, ‘Ege Bölgesi, başta otomotiv tedarik, savunma ve havacılık, kalıp, ambalaj, gıda, ağaç işleme ve mobilya üretiminde, ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının yüzde 16’sını bünyesinde barındırıyor. Bu oldukça önemli bir oran ve Ege Bölgesi’nin taşıdığı büyük potansiyele işaret ediyor. İzmir ve Ege Bölgesi’nin gelişimine sunabileceğimiz katkılardan yola çıkarak alanlarında marka olmuş fuarlarımızı bu bölgelere de taşımaya karar verdik. Dönüşümlü olarak gerçekleştireceğimiz MAKTEK Fuarı, tekli yıllarda İzmir’de, çiftli yıllarda ise İstanbul’da sektörü bir araya getirecek. Fuarın en önemli amacı; Ege Bölgesi’nin imalat endüstrisine yönelik yatırımlara yön vermek ve teknolojiyi Egeli sanayicinin ayağına götürmek. Bu kadar önemli bir amaca hizmet ederken katılımcı ve ziyaretçilerin kaliteli bir platformda buluşması için titizlikle çalışıyoruz. Türkiye’nin en önemli üreticileri ve dünyanın en önemli markalarının bu fuarda yerini alması da yaptığımız kapsamlı çalışmaların ürünüdür. 43 bin metrekare kapalı alanda gerçekleşecek fuar, diğer büyük sanayi şehirlerinden de ziyaretçileri ağırlayacak. MAKTEK İzmir Fuarı toplamda 390 firma-firma temsilciliği ve 875 markayı aynı platformda buluşturacak. 40 ülkeden 35 bin ziyaretçi gibi bir hedefimiz var. Geleceğin akıllı üretim teknolojilerinin görülebileceği fuarın bu yıl 250 milyon dolarlık iş hacmi yaratmasını hedefliyoruz’ dedi.



‘Fuarın potansiyeli büyük’



2012 yılından bu yana yapılan ve uluslararası arenada kendini kanıtlayan MAKTEK Fuarı’nın bu yıl ilk kez İzmir’de yapıldığını belirten Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, şöyle konuştu: 2012 yılından bu yana yapılan ve uluslararası arenada kendini kanıtlayan MAKTEK Fuarı’nın bu yıl ilk kez İzmir’de yapılmasıyla ilgili olarak, “Üretimin olmazsa olmazı olan takım tezgahlarının gelişimi, diğer imalat sektörlerini de doğrudan etkiliyor. Sanayide imal edilen her ürün, ya bir takım tezgahı ya da yine bir takım tezgahı ile imal edilmiş bir makina ya da kalıp vasıtasıyla üretiliyor. Bu açıdan takım tezgahı satışlarındaki ivmeler, ülke ekonomisi hakkında çeşitli fikirler veriyor. Uzun zamandır İzmir’de nitelikli ve kapsamlı bir fuar organize etmek istiyorduk. TÜYAP ile konuştuk ve anlaştık. Bu fuar sadece İzmir için değil, çevre iller ve ülkeler için de büyük potansiyel taşıyor. İstanbul’daki fuara katılamayanlar bu fuara gelebilecek.



İthalat yüzde 12 düşecek



İzmir’in ihracatının yüzde 8,4’ünün makine ve teçhizat ürünlerinden oluştuğunu ve Türkiye’nin makine ihracatında dünyada 4’üncü sırada yer aldığını ifade eden Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Ahmet Özkayan, ‘İzmir, firma sayısı ve ücretler açısından da imalat sanayi en büyük illerden biri. Bizler de MİB olarak MAKTEK İzmir’e Türkiye makina ihracatının yüzde 60’ını gerçekleştiren üye firmalarımız ile katılıyoruz. 2017’de takım tezgahları sektörüne baktığımızda imalat ve ihracatta 2016 yılı ile aynı performansı ve ithalatta da 2016 yılına göre yüzde 12 düşüş olacağını tahmin ediyoruz. Makina imalat sektöründe ise, imalatın yüzde 3 ve ihracatın yüzde 5 seviyelerinde artması, ithalatın ise yüzde 10 seviyesinde azalacağını ön görüyoruz’ ifadelerini kullandı. - Makina sektörünün Ege Bölgesi’ndeki en büyük buluşması kabul edilen MAKTEK İzmir Fuar ı’nın açılışı, Fuar İzmir’de gerçekleşti. Açılış törenine, Tüyap Fuar ve Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu’nun yanı sıra Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Ahmet Özkayan, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar ile TC. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt katıldı. TÜYAP tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğiyle düzenlenen ve 7 Ekim Cumartesi gününe kadar profesyonel ziyaretçiye açık kalacak fuar, makine sektörünün öncü firmalarını bir araya getiriyor. Ekonomi Bakanlığı’nın destekleri, 390 firma-firma temsilciliği ve 875 markanın katılımıyla Fuarİzmir’de gerçekleşecek MAKTEK İzmir Fuarı’nın 250 milyon dolarlık iş hacmi yaratması bekleniyor.MAKTEK İzmir Fuar’ında, üniversal talaşlı imalat makinaları, sac işleme makinaları, kesici takımlar, takım tutucular, CAD/CAM, PLM yazılımları, ölçü aletleri, kalite kontrol cihaz ve ekipmanları, kaynak, kesme ekipmanları, kaynak makinaları, yedek parça, ısıl işlem donanımları, taşıma sistemleri, yağlama ve soğutma sistemleri sergilenecek. MAKTEK İzmir, 4–6 Ekim 2017 tarihlerinde 10:00 – 19:00, 7 Ekim 2017 tarihinde de 10:00 – 18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.Fuarın açılışında konuşan TÜYAP Fuar ve Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Ege Bölgesi’nin, makina sektörünün gelişimi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, ‘Ege Bölgesi, başta otomotiv tedarik, savunma ve havacılık, kalıp, ambalaj, gıda, ağaç işleme ve mobilya üretiminde, ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının yüzde 16’sını bünyesinde barındırıyor. Bu oldukça önemli bir oran ve Ege Bölgesi’nin taşıdığı büyük potansiyele işaret ediyor. İzmir ve Ege Bölgesi’nin gelişimine sunabileceğimiz katkılardan yola çıkarak alanlarında marka olmuş fuarlarımızı bu bölgelere de taşımaya karar verdik. Dönüşümlü olarak gerçekleştireceğimiz MAKTEK Fuarı, tekli yıllarda İzmir’de, çiftli yıllarda ise İstanbul’da sektörü bir araya getirecek. Fuarın en önemli amacı; Ege Bölgesi’nin imalat endüstrisine yönelik yatırımlara yön vermek ve teknolojiyi Egeli sanayicinin ayağına götürmek. Bu kadar önemli bir amaca hizmet ederken katılımcı ve ziyaretçilerin kaliteli bir platformda buluşması için titizlikle çalışıyoruz. Türkiye’nin en önemli üreticileri ve dünyanın en önemli markalarının bu fuarda yerini alması da yaptığımız kapsamlı çalışmaların ürünüdür. 43 bin metrekare kapalı alanda gerçekleşecek fuar, diğer büyük sanayi şehirlerinden de ziyaretçileri ağırlayacak. MAKTEK İzmir Fuarı toplamda 390 firma-firma temsilciliği ve 875 markayı aynı platformda buluşturacak. 40 ülkeden 35 bin ziyaretçi gibi bir hedefimiz var. Geleceğin akıllı üretim teknolojilerinin görülebileceği fuarın bu yıl 250 milyon dolarlık iş hacmi yaratmasını hedefliyoruz’ dedi.2012 yılından bu yana yapılan ve uluslararası arenada kendini kanıtlayan MAKTEK Fuarı’nın bu yıl ilk kez İzmir’de yapıldığını belirten Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, şöyle konuştu: 2012 yılından bu yana yapılan ve uluslararası arenada kendini kanıtlayan MAKTEK Fuarı’nın bu yıl ilk kez İzmir’de yapılmasıyla ilgili olarak, “Üretimin olmazsa olmazı olan takım tezgahlarının gelişimi, diğer imalat sektörlerini de doğrudan etkiliyor. Sanayide imal edilen her ürün, ya bir takım tezgahı ya da yine bir takım tezgahı ile imal edilmiş bir makina ya da kalıp vasıtasıyla üretiliyor. Bu açıdan takım tezgahı satışlarındaki ivmeler, ülke ekonomisi hakkında çeşitli fikirler veriyor. Uzun zamandır İzmir’de nitelikli ve kapsamlı bir fuar organize etmek istiyorduk. TÜYAP ile konuştuk ve anlaştık. Bu fuar sadece İzmir için değil, çevre iller ve ülkeler için de büyük potansiyel taşıyor. İstanbul’daki fuara katılamayanlar bu fuara gelebilecek.İzmir’in ihracatının yüzde 8,4’ünün makine ve teçhizat ürünlerinden oluştuğunu ve Türkiye’nin makine ihracatında dünyada 4’üncü sırada yer aldığını ifade eden Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Ahmet Özkayan, ‘İzmir, firma sayısı ve ücretler açısından da imalat sanayi en büyük illerden biri. Bizler de MİB olarak MAKTEK İzmir’e Türkiye makina ihracatının yüzde 60’ını gerçekleştiren üye firmalarımız ile katılıyoruz. 2017’de takım tezgahları sektörüne baktığımızda imalat ve ihracatta 2016 yılı ile aynı performansı ve ithalatta da 2016 yılına göre yüzde 12 düşüş olacağını tahmin ediyoruz. Makina imalat sektöründe ise, imalatın yüzde 3 ve ihracatın yüzde 5 seviyelerinde artması, ithalatın ise yüzde 10 seviyesinde azalacağını ön görüyoruz’ ifadelerini kullandı.