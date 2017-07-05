Manisa'da deprem. İzmir de hissetti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'den de hissedildi

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, ilk etapta depremin merkez üssünü Saruhanlı olarak açıklamış ve büyüklüğünü de 3.9 olarak belirtmişti. Daha sonra revize edilen bilgilere göre İzmir'de de hissedilen depremin büyüklüğü 4.2 oldu.



Öte yandan ilk sarsıntıdan sonra Manisa'da 2'si Şehzadeler İlçesinde 1'i Akhisar'da olmak üzere 3.0, 2.3 ve 2.0 büyüklüklerinde 3 deprem daha oldu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Ayrıca AFAD da daha önce Saruhanlı olarak açıkladığı depremin merkez üssünü Şehzadeler ilçesi olarak düzeltti.