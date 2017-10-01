Manken değil itfaiyeci

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi veren kadın itfaiyeciler, performanslarıyla olduğu kadar güzellikleriyle de dikkat çekti

Türkiye Kadın İtfaiye Takımı ile birlikte 2'nci Kat Kule Tırmanma, 100 metre, ev geçme, denge üzerinden geçme, 2 metre engel üzerinden atlama, 18 santimetre genişliğinde 8 metre üzerinden hortumlarla geçme, yanan tavayı söndürme ve motopomp gibi birbirinden renkli yarışlarda ter döken Belarus, Bulgaristan, Rusya Federasyonu, Hırvatistan, Kazakistan ve Çekyalı kadın itfaiyeciler, güç ve dayanıklılık gerektiren bu ağır spor dallarında parmak ısırtan mücadelelere imza attı. Özellikle eski Doğu Bloku ülkelerinden gelen kadın itfaiyecilerin başarısı dikkat çekti. Güzel fizikleriyle de dikkat çeken, itfaiyeciden çok mankenleri andıran genç sporcular, İzmir'in güzel ikliminde kısa sürede kaynaşarak örnek dostluklara da imza attı.Yangın söndürme ve kurtarma sporlarının dünyadaki en zor spor dalı olduğunu söyleyen kadın itfaiyeciler, atlet kadar hızlı ve halterci kadar güçlü olmaları gerektiğini ifade etti. İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası'nın kadınlar kategorisinde tüm madalyaları Rusya Federasyonu, Belarus ve Çekya'dan gelen sporcular kazandı.