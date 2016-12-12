Markette çalışan genç kız, tabanca ile vurularak öldü

İzmir Karabağlar'da ailesinin çalıştırdığı markette başından vurulan 24 yaşındaki Latife Dalmış hayatını kaybetti

Olay İzmir Karabağlar'ın Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. Önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir genç kız hayatını kaybetti. Ailesinin işlettiği markette yardım için bulunan 24 yaşındaki Latife Dalmış, markette bulunan tabancanın ateş alması ile başında vuruldu. Silah sesini duyanlar markete koştu. Genç kızı kanlar içinde görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.



Olay yerine gelen genç kızın ailesi de acı haber üzerine sinir krizi geçirdi. Genç kızın bazı yakınları fenalık geçirdi. Olay yerine gelen ambulanslarla fenalaşanlar hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili genç kızın yaşı küçük bir akrabasının gözaltına alındığı öğrenildi. Genç kızın cansız bedeni ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.