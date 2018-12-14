Markette çıkan yangın korkuttu

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir yapı markette çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangın işyerinde büyük zarara neden oldu

Markette çıkan yangın korkuttu
14 Aralık 2018 Cuma 17:28

Çeşme'nin ünlü tatil beldesi Alaçatı'daki bir yapı markette bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler işyerinin depo bölümünü tamamen kapladı. İlk olarak vatandaşların ve işyeri çalışanlarının söndürmeye çalıştığı yangın büyüyünce itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler ekiplerin yoğun uğraşları sonrasında söndürüldü. Yangın nedeniyle işyerinin özellikle depo bölümünde büyük zarar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. İşyeri çalışanları da yangın nedeniyle büyük korku ve üzüntü yaşadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çeşme #izmir #yangın #market
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Markette çıkan yangın korkuttu
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