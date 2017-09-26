Marketteki cinayetin nedeni ortaya çıktı!

İzmir'in Konak İlçesi'nde, birlikte işlettikleri markette çıkan tartışmada, 32 yaşındaki Bahriye Üngeç'i tabancayla sırtından vurularak öldüren 34 yaşındaki Murat V., saklandığı Menderes'te yakalandı. Üngeç'i para yüzünden tartıştıkları için öldürdüğünü söylediği belirtilen Murat V., tutuklandı

Olay, geçen cumartesi günü öğle saatlerinde 2'nci Kadriye Mahallesi 690 Sokak'ta meydana geldi. Murat V. ile Bahriye Üngeç, birlikte işlettikleri markette tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat V., tabancayla Üngeç'e ateş etti. Üngeç, sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Murat V. ise plakası belirlenemeyen bir otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah sesleri üzerine markete gelen mahalle sakinleri, Üngeç'i yerde kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Üngeç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları hastane bahçesi ve olayın yaşandığı sokakta sinir krizi geçirdi. Bahriye Üngeç'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olaydan sonra bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan cinayet zanlısı Murat V.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



Yapılan araştırmada Murat V.'nin Menderes İlçesi'nin Ürkmez Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen operasyonda Murat V., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde Bahriye Üngeç'i para yüzünden yaşanan anlaşmazlık nedeniyle öldürdüğünü söylediği belirtilen Murat V. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





