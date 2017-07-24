Masa tenisi organizasyonu, Yılın En İyisi oldu!

Geçtiğimiz 6 Nisan'da "Dünya Masa Tenisi" günü kapsamında İzmir'in tarihi Konak Meydanı'nda düzenlenen ve 3 saat içinde 500 İzmirlinin masa tenisi oynadığı organizasyonu, Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından "Yılın En İyi Etkinliği' ödülüne layık görüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) İzmir İl Temsilciliği tarafından 6 Nisan günü Konak Meydanı'nda düzenlenen yarışma organizasyonu, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından 'Yılın En İyi Etkinliği' olarak seçildi. Tarihi Saat Kulesi'nin çevresine tenis masaları kurularak hem halkı hem de sporcuları bir araya getiren organizasyon, 93 ülkedeki 450 etkinlik arasından sıyrılmayı başardı.





Ödül masa tenisi robotu



6 Nisan Dünya Masa Tenisi günü kutlamaları kapsamında 3 saat içerisinde 500 kişinin masa tenisi oynadığı etkinliğin resim ve videoları ITTF’e gönderildi. ITTF’ın yaptığı değerlendirmede, “Tarihi ve halkın çok iyi bildiği bir mekanda, çok fazla katılımla, müzik ve folklorla renklendirilmiş" bu etkinlik "en büyük ödül" olan "masa tenisi robotu"nu kazandı.



