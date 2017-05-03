Masada “İzmir” vardı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Nisan ayında yapılan genel kurulda görevi Mustafa Güçlü’den devralan Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri ile yeni yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti

ESİAD Yönetim Kurulu Odası’nda gerçekleşen buluşmada yeni yönetime başarılar dileyen Başkan Kocaoğlu, “İzmir’in gelişmesi, kalkınması için sizlerle işbirliği yapmak bizi mutlu edecektir. Yeni yönetimi oldukça genç ve enerjik buldum. Bu da çok sevindirici” diye konuştu.



Başkan Kocaoğlu’nun ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu kaydeden ESİAD Başkanı Fadıl Sivri, hedeflerin Türkiye’nin en aydınlık kenti olan İzmir’i dünyaya tanıtmak olduğunu söyleyerek, “Hayata pozitif bakıyoruz, güzel şeyler yapmak istiyoruz. Yeni yönetim kurulumuzda ağırlıklı olarak sanayici arkadaşlar olduğu gibi yeni teknolojiler ile ilgili üretim yapan arkadaşlarımız da var. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile 22. yüzyılın projelerine imza atmak istiyoruz” dedi. Sivri, İzmir’in yurt dışında tanıtımı ile ilgili İZTAV’ın çalışmalarına da katkı koymak istediklerini sözlerine ekledi. Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Aktaş ise doğru strateji ile İzmir’in tanıtımında son yıllarda olumlu yönde ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ESİAD işbirliği ile bu sinerjinin daha da artacağını belirtti.





