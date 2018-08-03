Masal gibi geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler kapsamında bu yıl 10.'su düzenlenen "Bir Köy Masalı" Projesi masal gibi başladı ve masal gibi bitti. Ödemiş, Bayındır, Beydağ ve Urla olmak üzere 4 ilçede gerçekleşen projeye 125 gönüllü katıldı ve 550 çocuğa ulaşıldı

Süleyman Gülen- Urla Uzunkuyu Köyü ile başlayan Bir Köy Masalı Projesi Bayındır Ergenli Köyü ile son buldu. Proje kapsamında Beydağ Karaoba Köyü, Bayındır Çırpı Köyü ve Ödemiş'in Kızılcaavlu Köy'ünde gönüllüler çocuklarla buluşup çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Bir Köy Masalı'na Deniz Temiz Derneği katılımıyla çocuklara çevre bilinci verildi. Yüz boyamadan, toplu sporlara; satrançtan sokak oyunlarına kadar çeşitli etkinliklerin yapıldığı projeye judo ekibinin katılmasıyla çocuklara spor branşları hakkında bilgi verildi. Projede ebru sanatıyla buluşan çocuklar yeni bir sanat dalı öğrendi. Projenin yapıldığı köylerde hiç tiyatro izlemeyen çocuklar Alp Abi Tiyatrosu'yla ilk defa tiyatro ile tanışmış oldu.

"Çocukların mutluluğu yorgunluğumuzu alıyor"

Bir Köy Masalı üzerine konuşan proje sorumlusu Eray Alagözoğlu çocukların proje ön çalışmadaki tüm yorgunluklarını aldığını belirtti. Alagözoğlu "10 yıldır yaptığımız bir proje her sene kendini yenilerek ve üstüne katarak ilerliyor. Sadece köy yaşamını bilen ve hayatlarında sadece belirli kisileri gören çocukların yanına gidip onlarla paylaşım yapmak, onların yüzündeki mutluluğu görmek proje ön çalışma aşamasındaki bütün yorgunluğumuzu alıyor" dedi. Projeye gönüllü olarak katılan üniversite öğrencilerinin azimlerinden de bahseden Alagözoğlu "Yaz ayında tatile gitmek yerine haftada 2 günü bize ayıran ve köydeki çocukların mutlu olması için elinden geleni yapan genç üniversiteli öğrencileri görünce geleceğe daha umutlu bakıyorum. Proje sayesinde sorumluluk alıyorlar, ekip çalışmasını öğreniyorlar ve gelecekteki iş yaşamlarına şimdiden katkı sağlıyorlar. Çocuklarda belki ilk defa üniversite okuyan biriyle bir araya geliyor ve okumaya hevesleniyorlar. Proje hem çocuklara hemde gençlere çok olumlu katkı sağladı" diye konuştu.

Gönüllüler için unutulmayacak anılar

Bir Köy Masalı Projesi'ne katılan gönüllü Nimet Şengönül, unutulmayacak anılar biriktirdiğini söyledi. Şengönül "Bir köy hikayesi diyerek çıktığımız bu yolda unutulmayacak anılar biriktirdik. Masumluk, içtenlik, samimiyet, renkler, fikirler, farklılıklar ve yaptığımız etkinliklerle çok güzel zaman geçirdim ve biz gönüllüler olarak imkansızlıkların içinde anlıkta olsa çocuklara ilham ve umut olmak adına iyi ki o mükemmel dünya içindeydik" dedi. Projeye katılan bir başka gönüllü olan Fikret Kemal Yenisöz ise projeyi "renkli" olarak tanımladı. Yenisöz "Bir Köy Masalı projesine bu sene ikinci kez katılıyorum ve iki senede İzmir'in hiç görmediğim 12 köyüne misafir oldum. Projeyi tek kelimeyle anlatmak isteseydim kullanacağım kelime "renkli" olurdu. Her kesimden insanımızın yaşadığı bu köylerde gerçekten de gönüllü olarak koşuşturmak çok renkliydi. Günün başında konuşmaya bile çekinen çocuklarımızın, kardeşlerimizin günün sonunda ayrılmak istememeleri eğer istersek 3-4 saat gibi kısa bir sürede bile insanların hayatlarına ne kadar kolay dokunabileceğimizin en önemli kanıtı" diye konuştu.