Maskeleri takıp lösemili çocuklara destek mesajı verdiler

İzmir'de lösemi hastası Servet Metin Göktaş'ın (4) Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan babası Kamil Göktaş'ın çalışma arkadaşları, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda da aileyi yalnız bırakmadı. Daha önce ailenin fotoğrafı ve 'Göktaş Ailesi dualarımız sizlerle' yazılı bir pankart ile halı sahaya çıkan belediye çalışanları, bu kez belediye binası önünde Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ ile birlikte beyaz maske takarak, lösemili çocuklar için umut mesajı verdi

İzmir'de Kamil Göktaş (33) ve 8 aylık hamile Esra Göktaş (28) çiftinin ilk çocukları Servet Metin Göktaş, lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da sevenlerinin desteğiyle moral buluyor. İki ay önce, Bayraklı Belediyesi'nde çalışan baba Kamil Göktaş'ın tedavi nedeniyle Ankara'da bulunduğu sırada, Göktaş Ailesi'nin fotoğrafının yer aldığı bir pankart bastıran belediye çalışanları, acılı aileye yeşil sahadan destek vermişti. Halı saha maçı öncesi 'Göktaş Ailesi dualarımız sizlerle' yazılı pankart açan belediye personeli, 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda da Servet Metin ve ailesini unutmadı. Aralarında 1'inci Lig'de mücadele eden Bayraklı Belediyesi kadın basketbol takımı oyuncularının da bulunduğu yaklaşık 200 kişiden oluşan belediye personeli, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ile birlikte, beyaz maske takıp 'Biz farkındayız ya siz?' yazılı pankart açarak ortak açıklama yaptı.

Açıklamayı okuyan belediye çalışanlarından Evrim Eylen, löseminin çok yoğun ve uzun süreçli bir tedavi gerektiren hastalık olduğunu hatırlatarak "Bu süreçte hem çocuk hem ailesi psikolojik olarak çok etkilenir. Bu yoğun tedavide en çok ihtiyaç duyulan unsur şüphesiz psikolojik destektir. Biz de Bayraklı Belediyesi çalışanları olarak en başta mesai arkadaşımız Kamil Göktaş'ın lösemi hastası 4 yaşındaki biricik oğlu Servet Metin başta olmak üzere lösemili tüm hastalarımıza şifa diliyoruz ve her zaman onların yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz. Unutulmamalıdır ki lösemili çocuklar ne kadar mutlu olursa, o kadar çabuk bu hastalıktan kurtulabiliyor. LÖSEV'in başlattığı kampanyada olduğu gibi Bayraklı Belediyesi'nden sesimizin ulaştığı herkese 'Maskeni tak lösemili çocuklara umut ol' diyoruz" dedi.

BAĞIŞ KAMPANYALARINA DESTEK

Türkiye'de her yıl ortalama 15 bin çocuğun lösemiye yakalandığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise tedavide moralin yüzde 51 önemli olduğunu söyleyerek, "Bizim toplum olarak lösemili çocuklara nasıl yaklaşmamız gerektiği konusu çok açıktır. Bu anlamda desteği artırmalıyız. Gönüllü kuruluşların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Elimizden gelen gayreti gösterip lösemili çocukları hayata döndürmeliyiz. Kendi aramızda bağış kampanyalarına destek veriyoruz. Kamil'in çocuğu için de bağışları sürdüreceğiz. Onun yaşam kalitesini artırmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.