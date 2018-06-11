Mavişehir'e halk park

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka Mavişehir'deki yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda kurduğu Halk Park, kentin en nitelikli parklarından biri olacak

Mavişehir'e halk park
11 Haziran 2018 Pazartesi 15:46

Gerçekleştirdiği yeşil alan düzenlemeleriyle kentlilere soluk aldıracak park ve rekreasyon alanları oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, son olarak Karşıyaka’daki “Halk Park”ı tamamladı. Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda modern ve yenilikçi bir anlayışla tasarlanan Halk Park, 13 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da açılacak.

Büyükşehir Belediyesi, tıpkı İngiltere’nin başkenti Londra’daki ünlü Hyde Park’ta olduğu gibi, halkın kendini ifade edebileceği serbest kürsü ve yazı duvarlarıyla park anlayışına yeni bir bakış açısı getirdi. Halk Park’ta 7’den 70’e her yaş grubuna uygun aktivite ve spor alanlarıyla İzmirlilerin nefes alacağı yeni bir buluşma mekanı olmaya aday.

Mavişehir’e yeni nefes

Halk Park’ta 66 bin 500 metrekare yeşil alanın dışında 3 adet ayrı çocuk oyun alanı ve bir tanesi ileri yaş olmak üze 2 tane kondisyon alanı yer alıyor. Bunların yanı sıra parkta ücretsiz wifi erişimi, karavan kafe, 2 adet su duvarı ile 3 adet yaya köprüsü de bulunuyor.  Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, tasarladığı çim dinlenme alanlarıyla da İzmirlilere keyifli bir güneşlenme olanağı da sağlıyor. Halk Park’a şu ana kadar farklı türlerde 610 ağaç 6 bin çalı, 3 bin 750 yer örtücü ve sarılıcı bitki dikildi.
 
 
 
 
 

Etiketler; #izmir #mavişehir
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