Mavişehir'e yeni park!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent yaşamının yoğunluğundan kurtulup nefes almak isteyenler için Mavişehir’de “muhteşem yeşil dokusuyla” yepyeni bir dünya kuruyor. Yalı Mahallesi'ndeki park, geçtiğimiz Ağustos ayında yitirdiğimiz ünlü yazar Muzaffer İzgü'nün adını yaşatacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mavişehir Caher Dudayev Caddesi paralelinde, tramvay hattının güzergahında, modern ve yenilikçi bir anlayışla tasarladığı yeni park, sadece Yalı Mahallesi sakinlerini değil, kentin dört bir yanından bölgeye gelenleri de heyecanlandırıyor. 12 dönüm üzerine kurulan ve muhteşem yeşil dokusu, her yaş grubuna uygun aktivite alanlarıyla İzmirlilerin nefes alacağı yeni bir buluşma mekanı olmaya aday bu yeni parka, geçtiğimiz Ağustos'ta yitirdiğimiz ünlü mizah yazarı Muzaffer İzgü'nün adının konulacak olması da projeye ayrı bir anlam katıyor.





Üst geçit de geliyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yalı Mahallesi Parkı’nda 242 ağaç ve 8 bin adet çalı grubu dikiyor. Tramvay hattının hemen paralelinde bulunan parka, yaya üst geçidi ile de ulaşabilecek. 2 adet yeni nesil çocuk parkıyla renklendirilecek alanın ortasında bin 300 metrekarelik özel yansıma havuzu oluşturulacak. Çim alan üzerinde kurulacak performans alanı ise sanatseverlerin vazgeçilmez mekanlarından biri haline gelecek. Park ve yaya üst geçidi, yeni yılın ilk aylarında hizmete gidecek.









