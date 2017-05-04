Mayıs ayında temel atılacak

EGE-Koop'un İzmir körfezi evleri inşaat alında, temelden önce hafriyat, yol düzenlemesi ve istinat duvarları imalatları hızla devam ediyor

Konutların temeli mayıs ayında atılacak. Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, "İzmir Körfezi Evleri Projesi sadece İzmir'de değil özellikle Ankara ve İstanbul'da yoğun ilgi görüyor. Başta Almanya olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkeleri Fransa, Hollanda, Avusturya ve Belçika'dan da önemli oranda ortaklık talepleriyle karşılaşıyoruz. Anayasa Referandumu öncesinde ekonomide, konut sektöründe bir belirsizlik ve 'bekle-gör' durumu yaşanmıştı, referandumundan sonra bu belirsizlik ortadan kalktı, konut sektöründe de bir canlanma ve hareketlilik başladı.

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