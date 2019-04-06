Mazbata tarihi belli oldu

Türkiye’de gerçekleşen 31 Mart yerel seçimleriyle birlikte İzmir’de bir devir sona erdi. Seçim kurulu ilçelerde seçilen belediye başkanlarına bir bir mazbatalarını verirken bazı noktalarda ise itirazlar değerlendiriliyor.

İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Cumhur İttifakı’nın Adayı Nihat Zeybekci’ye karşı net bir galibiyet elde eden Millet İttifakı’nın Adayı CHP’li Tunç Soyer, 10 yıldır yürüttüğü Seferihisar Belediye Başkanlığı’ndan Büyükşehir’e geçiş yapacak. 15 yıldır koltukta oturarak İzmir tarihine geçen Aziz Kocaoğlu ise görevi partili arkadaşı Soyer’e devredecek.

Soyer’in 8 Nisan Pazartesi günü mazbatasını alacağı ve ardından Büyükşehir Belediyesi’ne geçeceği aktarıldı. Burada gerçekleşecek tarihi devir teslim töreninin ardından Soyer İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı olarak göreve başlayacak. Ve İzmir’de resmen Tunç Soyer dönemi start alacak.

Yenişehirli Ahmet Efendi, ‘Şehremini - Şehir Emini’ sıfatıyla 1892’de İzmir’de ilk belediye başkanı oldu. O tarihten Aziz Kocaoğlu’na kadar, 33'ü farklı olmak üzere 35 başkan gelip geçti. Aziz Kocaoğlu 34’üncü Tunç Soyer de İzmir’in 35’inci belediye başkanı oldu.