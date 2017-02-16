Medeni kanun ile vatandaş olduk

Konak Belediyesi Medeni Kanun'un kabulünün 91'inci yıl dönümünü sendikacı, yazar, kadın hakları savunucusu ve aktivist Yaşar Seyman'ın konuşmacı olduğu 'Medeni Kanun'un Kabulü, Kadın Hakları ve Benazir Butto' adlı panelle kutladı

Konak Belediyesi Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen panel yoğun ilgi gördü. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi de olan Seyman'ın konuşmacı, TBMM 21'nci dönem Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak'ın da yönlendirici olarak görev yaptığı paneli izleyenler arasında Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da vardı.



17 Şubat'ın kadınlar için anlamı büyük



Başkan Pekdaş, 17 Şubat 1926'da kabul edilen Medeni Kanun'un önemine değindi. Kanunun kadının birey olarak sayılmasını sağladığını belirten Pekdaş, 'Bu kanun Türk Hukuk Devrimi'nin en önemli kanunlarından birisi. Kadınların birey olması, yurttaş olması Medeni Kanun sayesinde olmuştur. Medeni Kanun döneminin en ileri kanunuydu ve kadınlar miras hakkına, boşanma hakkına sahip oldular. Birey olan, yurttaş olan kadının eğitim hayatında, iş hayatında özgürce varlığı bu kanun sayesinde oldu. Biz kadınlar Cumhuriyet'e, demokrasiye ve Büyük Atatürk'e çok şeyler borçluyuz. Şimdi o borçları ödeme sırası' dedi.



İslam ülkelerinde kadın olmak



Türkiye'nin ilk kadın sendika başkanlarından olan ve Pakistan'ın ilk kadın Devlet Başkanı Benazir Butto'nun yaşamını kaleme aldığı 'Benazir' kitabının yazarı Yaşar Seyman ise Medeni Kanun'un önemini, bir kadının İslam ülkesinde verdiği kimlik mücadelesi üzerinden anlattı. Birikimi ve tecrübelerini aktaran Seyman konuşmasında; Medeni Kanun'un kabulü, İslam ülkelerinde kadın olmanın zorluklar, kadınların birey ve yurttaş olmasının önemi gibi konulara değindi.



Kendisini Cumhuriyet kadını olarak tanımlayan Seyman, '17 Şubat 1926'da Medeni Kanun'un kabulü çok önemli bir devrim. Bu kanun sayesinde kadınlar vatandaşlık, medeni resmi evlilik ve miras haklarına sahip oldu. 91 yıldır yürürlükte olan bu kanunun yasallaşmasına yönelik uzun yıllar çalışmalar yapıldı ve sonunda 2002'de 57'nci Hükümet Dönemi'nde yasallaştı' diye konuştu.



Butto kadının azminin ve gücünün zaferi



Asya'da kadının siyasetçi olmasının çok zor olduğunu vurgulayan Seyman, 'Benazir Butto Pakistan Başbakanı olan babası Zülfikar Ali Butto'nun isminin altında ezilmedi. Sürgünden dönüp seçimleri kazanıp, ilk kadın Devlet Başbakanı oldu' dedi. Yaşar Seyman panel sonunda kendisini dinlemeye gelenlerin sorularını da yanıtladı.

