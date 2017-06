Mehmet Sıkı'nın Kuş Cenneti'ne alınmayışının kronolojisi

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sıkı, Kuş Cenneti'ne alınmaması konusuyla ilgili açıklama yaptı

Geçtiğimiz günlerde kuş dostu olarak bilinen ve incelemeler yapan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sıkı'nın Kuş Cenneti'ne girişinin yasaklandığına dair haberler gündeme gelmişti. Sıkı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.



Sıkı, Kuş Cenneti'ne alınmayışını kronolojik sıra ile anlattı:



Kamuoyunun İzmir Kuş Cenneti olarak bildiği; İzmir-Menemen-Çamaltı Tuzlası-Homa Dalyanı Su Kuşları Koruma ve Üretme Sahası'ndaki kuş türlerinin araştırılması için Tarım Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Baş Müdürlüğü'nün 26.03.1982 tarih ve 11 AYS.190-93 sayılı yazısı ile burada araştırma yapmama izin verilmiştir. Bu yazımdan da anlaşılacağı üzere birtakım sebepler ile her dönem Kuş Cenneti'ne girmem yasaklanmıştır.



1990-1997 döneminde Kuş Cenneti'nin yönetiminden sorumlu Şef Orman Mühendisi Sayın Halil Cengiz Soğancıoğlu tarafından alana girişim ilk defa engellenmiş olup bu durum İzmir Valisi sayın Kutlu Aktaş'a arz edilmiş ve sayın valimizin talimatları doğrultusunda o gün için sorun çözümlenmiştir.



28.10.2005 tarihinde İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ)'nde görevlendirilen Orman Mühendisi Sayın Ahmet Akgün tarafından da Kuş Cenneti'ne girişim engellenmiş olup, bu durum DKMP Genel Müdürlüğü'ne Resmi Yazı ile bildirilmiştir.



Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun ilk Bakanlık yaptığı dönemdeki DKMP Genel Müdürü olan Sayın Ahmet Özyanık döneminde 22.08.2014 tarihinde İzmir İl Şube Müdürü Orman Mühendisi Sayın Hayati Binboğa'nın talimatıyla Saha Sorumlusu A. Cumhur Durmaz tarafından Kuş Cenneti'ne girmem giriş kapısında engellenmiştir. Ardından sorun geçici de olsa giderilmiştir.

11.06.2016 tarihinde yanıma Kuş Cenneti'nde saha görevlisi olarak çalışan Onur Malatyalı gelmiş, sayın Hayati Binboğa'nın talimatı doğrultusunda alandan çıkamam gerektiği şahsıma bildirilmiştir. Çıkmadığım takdirde vatandaşlara uygulanan yöntemle (!?) Kuş Cenneti'nden çıkarılacağım tehdidi yapılarak Kuş Cenneti'nden çıkarıldım. Toplantı tutanağı ile uzlaşma sağlanarak Kuş Cenneti'ne girmemle ilgili yasaklama sona ermiştir.



21.07.2016 tarihli toplantı tutanağı ile uzlaşma sağlanmış, İzmir İl Şube Müdürü Hayati Binboğa'ya gönderilen çalışma planı kapsamında Kuş Cenneti'ne girmemle ilgili kendisine 09.06.2017 tarih ve Cuma günü öğleden sonra telefon edilmiş ve 10.06.2017 tarih ve Cumartesi günü İzmir Kuş Cenneti'nin genel durumu ve Flamingo adasındaki gelişmeleri takip etmek için kendisine bilgi verilmiş ve izin istenmiştir. Ancak Sayın Hayati Binboğa ise "Aman ha Mehmet Bey sakın Flamingo Adası'na gitme yoksa Flamingoları kaçırırsın" diyerek mesleki onurumu incitmiştir. Hatta Kuş Cenneti'ne giremeyeceğimi, aksi takdirde hakkımda işlem yapacağını telefonla bildirmiştir.



Bu durumda tüm yasal işlemleri gerçekleştirerek DKMP Genel Müdürü Sayın Nurettin Taş ve Bakanlık 4. Bölge Müdürü Sayın Kerim Gençoğlu'nu bilgilendirdim. Hayati Beyin amiri durumunda olan her iki müdür bey de bu durumda Hayati Bey'le telefon görüşmesi yapmışlardır. Güya bu seneki Kuş Cenneti'ne girişimin yasaklanması da böylece çözümlenmiş gibi görünmektedir.

Buradaki uygulamalardan doğrudan değil dolaylı olarak Bölge Müdürleri ve DKMP Genel Müdürlerinin bilgisi dahilinde olduğu kanaati kuvvetle muhtemeldir. Kuş Cenneti'ne giriş yasağımla ilgili gelişmeleri ve doğruyu her zaman öğrenme hakkı olan kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz ederim.



İzmir'in flamingoları kavgayı sevmez !

Yasak söz konusu değil

Bir aydan beri kamuoyunu meşgul eden İzmir Kuş Cenneti'ni Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü arasında devam eden Gediz Deltası Yönetim Planı çerçevesinde alan yönetimi iş birliği protokolünün feshedilmesi (protokolün uzatılmaması) tartışmalarının gölgesinde; bu tartışmalara meydan okurcasına İzmir Kuş Cenneti'nin bayrak ve şemsiye türü olan Flamingolar yavrularını büyütmeye devam ediyorlar.Türkiye'de sadece Tuz Gölü ve İzmir Kuş Cenneti'nde kuluçkaya yatabilen flamingolar İzmir'de yıldan yıla üreme rekoruna koşuyorlar. 1830'lu yıllardan beri İzmir Kuş Cenneti'nde gözlenen ve 1982 yılından bu yana da Kuş Cenneti'nde üreyen flamingolar son günlerdeki tartışmaları duymayarak ve dikkate almayarak varlıklarını dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de üremeye devam edeceklerdir. Flamingolara hizmet eden 3 kadrolu personel ile 19 işçinin işsiz kalmaması ve bu işçilerin evlerine umut - ekmek götürebilmeleri için bütün Flamingolar başta olmak üzere diğer canlılar da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım beklemektedir.Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada: Gazetenizin 20.06.2017 tarihli nüshasında yer alan 'Kuş Cennetine Girişi Yasaklandı' başlıklı haberinizle alakalı aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.Gediz Deltası Sulak Alanı - İzmir Kuş Cenneti ile alakalı olarak yapmış olduğunuz haberde İZKUŞ ile yapılan protokolün Bakanlıkça iptal edildiği ve alanda özellikle flamingolarla ilgili çalışma yapan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sıkı'nın alana alınmadığı gibi kamuoyunu yanıltıcı bir takım değerlendirmelere yer verilmiştir.Ancak protokolün yenilenmeme gerekçesi daha önceki açıklamalarımızla defalarca açıklanmış olup olay İZKUŞ protokolünün fesih edilmesi olmayıp, birliğin protokol gereği olan görevlerini ifa etmemesi, bütçesi olmasına rağmen gerekli yatırımları yapmaması ve şeffaf bir şekilde hareket etmemesi gerekçeleriyle protokol yenilenmemesinden ibarettir.İzmir Kuş Cenneti başta İzmirliler olmak üzere bütün vatandaşlarımızın ziyaretine açıktır. Korunan alanlarda bilimsel araştırma ve çalışma yapmak izne tabi olup alanda bir mihmandar eşliğinde çalışma yapılması öngörülmektedir. Prof. Dr. Mehmet Sıkı'ya bütün bilimsel araştırmacılar için uygulanan prosedür hatırlatılmış olup alan girişi ile alakalı herhangi bir yasak konulmamıştır. Prof. Dr. Mehmet Sıkı ile görüşülmüş ve alana her gittiğinde alana girdiğini, içeride gerekli incelemelerini yaptığını kendileri beyan etmişlerdir.Bakanlığımızın bu alan ile alakalı tek gayesi bütün dünyanın ortak kaynak değeri olan bu sulak alanın daha etkin korunması ve bütün canlıların istifadesine sunulmasıdır.