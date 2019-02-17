Melek Eroğlu: “Söylediğimizi yaparız”

Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu, Konak’ın bir bütün olduğunu ve sınırlar içerisinde faaliyet gösteren her kurum ve kuruluşun yerel iradenin bir parçası olduğunu söyledi

Birlikte çalışacaklarına dikkat çeken Eroğlu, esnafımızın, sanatkârımızın derdine derman olan Kredi ve Kefalet Kooperatifi bizim için önemlidir. Çözüm ortağımızdır” dedi. Başkan Adayı Melek Eroğlu günü, gece geç saatlerde Süper Lig’in 22’nci haftasında Kayserisporla karşı karşıya gelecek olan Göztepe Spor Kulübü taraftarını Kayseri’ye yolcu ederek bitirdi.



Hedef; hep daha iyisi



Cumhur İttifakı AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, hemşehri dernekleri, Spor Klupleri, sendika ve vakıflara yaptığı ziyaretlere devam ediyor. Sabah saatlerinde ilk ziyaretini Gültepe Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ne gerçekleştiren Eroğlu’yu Başkan Ahmet Koreli karşıladı. Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda “İlçemizin esnafına sahip çıkan, yardımına koşan her kurumun başımızın üstünde yeri var. Birlik ve bütünlük içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Esnafımız bizim çalışma arkadaşımız, ekibimiz. Bizim yerel yönetim olarak çalışma sahalarını iyileştirmek, alt - üst yapısını yapmak gibi asli görevlerimiz var. Bunları zaten yapacağız. Ancak bizim hedefimiz daha büyük. Yaşadığımız çağa ayak uyduracak tüm unsurları Konakta yaşayan, Konak’ta iş yapan hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hep daha fazlasını ve hep daha iyisini amaç ediniyoruz. Söylediğimizi gerçeğe dönüştüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hep birlikte başaracağız” diye konuştu.



Taraftarları Kayseri’ye uğurladı



Levent Pazaryeri’nde vatandaşlarla ve pazaryeri esnafıyla da buluşan Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, yoğun çalışma gününü gece saatlerinde Göztepe Spor Kulubü taraftarlarını yolcu ederek sonlandırdı. Bornova’da iki ayrı bölgede Kayseri’ye doğru yola çıkmaya hazırlanan taraftarlarla buluşan Eroğlu, zafer sözü aldı. Eroğlu, taraftarlarla buluşmasını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu; “Süper Lig'in 22'inci haftasında Kayserisporla karşı karşıya gelecek olan Göztepemizin taraftarını iki ayrı bölgeden Kayseri ilimize uğurladık. "Yolunuz açık, golümüz bol olsun" dedik. Kazasız belasız zaferle dönmelerini bekleyeceğiz.”