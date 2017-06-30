Meles Çayı'na düşen genç, hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Konak İlçesi'nde, 25 yaşındaki Ogün Özdemir henüz belirlenemeyen bir nedenle Meles Çayı'na düşerek yaralandı

Olay, Umurbey Mahallesi Mürselpaşa Bulvarı kenarındaki Meles Çayı'nda bugün saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri çaya inerek yerde yatan genci sedyeyle yukarı çıkardı. Polis yaptığı kontrolde yaralı gencin Ogün Özdemir olduğunu belirledi.



Sağlık ekipleri, Özdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



MeLes Çayı'nda geçen 15 Haziran ve 22 Haziran'da 2 kişinin cesedi bulunmuştu.

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