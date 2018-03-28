Meles Çayı'na düşüp öldü!

İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Orhan Vural'ın (34) Meles Çayı yatağında cesedi bulundu

Meles Çayı'na düşüp öldü!

Konak'ta bugün saat 01.00 sıralarında uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen Orhan Vural,  iddiaya göre dengesini kaybedip 2 metrelik duvardan Meles Çayı'nın yatağına düştü. Yerde hareketsiz yatan Vural'ı gören çevredekiler, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vural’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı haber alıp bölgeye gelen Vural'ın yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu, sinir krizleri geçirdi.

Orhan Vural'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #meles ceset
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