Meles ve Arap derelerinden 2205 kamyon atık çıktı

İZSU, yağışlı mevsimin bitmesinin ardından Meles ve Arap derelerinde başlattığı temizlik çalışmalarını tamamladı. Her iki derenin zeminindeki betonlama çalışmalarını tamamlayan İZSU, kısa sürede 44 bin 100 ton atık malzemeyi dere yataklarından topladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yağışlı mevsim sonrası Meles ve Arap derelerinde başlattığı temizlik çalışmalarını bitirdi. Her yıl rutin olarak iki derede yapılan temizlik çalışmaları, derelerde yapılan zemin iyileştirme ve betonlama çalışmaları nedeniyle bu yıl kısa sürede tamamlandı. Geçmiş yıllarda 3 ay süren temizlik çalışmalarının süresi bir aydan daha kısa sürede bitti. İki derenin Körfezle birleştiği noktada set kuran İZSU ekipleri, su çekme işleminin ardından temizlik çalışması yaptı. Meles ve Arap derelerinde Mayıs ve Haziran aylarında aralıklı olarak yaklaşık bir ay çalışan ekipler, derelerin denize çıkış ağızlarında birikerek hem istenmeyen kokulara hem de suyun denize çıkışına engel olan 44 bin 100 ton (bir kamyon 20 ton malzeme alıyor) yani 2205 kamyona eş değer malzemeyi çıkardı. Çalışmalar kapsamında dere tabanında biriken katı atık, çöp gibi malzemeler 14 iş makinesi ile temizlendi. Bölgede hava sıcaklığına bağlı olarak dereden çıkan malzemeden kaynaklanan kokuyu en aza indirmek için İZSU, dere tabanına kireç dökerek susuzlaştırmayı sağladı. Malzemeler alandan uzaklaştırarak Harmandalı Düzenli Deponi Sahası'na taşınıyor.





Dere tabanları betonlandı



İZSU, 2014 yılında Meles'in Sümerbank Köprüsü ile İzmir Limanı istikametinde viyadük altlarına kadar bölümünde, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıkların dere tabanında biriken malzemelerde koku yaratmaması için 350 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki derenin 13 bin metrekarelik alanında (iki futbol sahası) balçık zemini betonla kaplamıştı. 2015 yılında viyadük ayakları ile DLH binaları arasında kalan 17 bin metrekarelik bölümde betonlama çalışmaları da bitirildi. 2016'da ise Meles Deresi'nin Arap Deresi ile buluştuğu noktaya kadar olan bölümde de 4000 metrekarelik alan ile Demiryolu köprüsü ile Meles'in denize döküldüğü noktaya kadar olan bölümde zemin iyileştirme çalışması yapıldı. 3 yıl içinde toplamda 34 bin metrekarelik alanda zemin iyileştirme çalışması yapıldı.



