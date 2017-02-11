Meltem Cumbul: 3 yaşından küçük çocuklar sette çalışmamalı

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, 3 yaşından küçük çocukların çalıştırılmaması gerektiğini söyledi

İzmir Barosu'nun düzenlediği Sanat, Kültür ve Reklam Faaliyetlerinde Çocukların Çalıştırılması' toplantısı yapıldı. Panele Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Meltem Cumbul, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Canan Ünal ve Oyuncular Sendikası Genel Koordinatörü Yeşim Girgin de katıldı.



Panelde konuşma yapan ünlü oyuncu Meltem Cumbul, çocukların çalışma koşulları belirleyen yönetmeliğin çıkartılmamasını eleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda henüz adım atmadığını dile getiren Cumbul, yurtdışında küçük çocukların çalıştırıldığını ancak orada ciddi anlamda denetimlerin yapıldığını söyledi. Çocuk çalıştırma konusunda yurtdışında caydırıcı cezaların bulunduğunu belirten Cumbul, Türkiye'de ise böyle bir cezanın bulunmadığını söyledi. Senaryo gereği sette bir şiddet sahnesi çekilecekse bununla ilgili çocuğun etkilenmemesi için bir önlemin alınması gerektiğini belirten Cumbul, ancak Türkiye'de böyle bir hassasiyetin olmadığını söyledi. Çocukların çalışma süreleriyle ilgili de konuşan Cumbul, çocuğun çalışma süresinin evden çıktığı zaman başlaması gerektiğini ancak, Türkiye'de çocuk sete geldiği zaman başladığını söyledi. Sette bekleme süresinin uzun olduğuna da dikket çeken Cumbul, bu yüzden çocukların çalışma saatinin düzenlemesinin değişmesi gerektiğini söyledi.

3 yaş sınırı olmalı

Konuyla ilgili çocuk gelişimcileri, sektör çalışanları, çocuk oyuncularının aileleri ile görüşmeler yaptıklarını belirten Cumbul, bu görüşmeler sonunda çocukların çalışma yaşının 3 yaştan itibaren olması gerektiğini söyledi. 3 yaşından daha küçük bir çocuğun setlerde olmaması gerektiğini vurgulayan Cumbul, ancak yönetmelikte asgari yaşın 'üç ay' olarak teklif edildiğini söyledi. Kendilerinin üç yaşından küçük çocukların sette çalışmasına karşı olduklarını belirten Cumbul, bunu savunmaya da devam edeceklerini söyledi.