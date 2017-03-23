Menderes Belediyesi şehidin ismini meydana verdi

İzmir'in Menderes Belediyesi tarafından Bulgurca Mahallesi'ne kazandırılan meydana, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın adı verildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerle El Bab'ın Al Ghuz bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ayhan Elmacı için memleketi Menderes'in Bulgurca Mahallesi'nde 52 mevlidi düzenlendi. Öğle namazı sonrasındaki mevlide, şehidin ailesinin yanı sıra Menderes Belediye Başkanı AK Partili Bülent Soylu ve eşi Esra Soylu, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İmre, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Taşkıran ve Ayşegül Duran Türker, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü ve çok sayıda Menderesli katıldı. Ayrıca etkinlikte, belediye tarafından mahalleye kazandırılan Bulgurca Meydanı'nın ismi Şehit Uzman Çavuş Ayhan Elmacı Meydanı olarak değiştirildi. Kuran okunan ve ikramlarda bulunulan mevlit sırasında duygusal anlar da yaşandı. Şehidin babaannesi Hatice Elmacı mevlit sırasında gözyaşlarını tutamazken, Başkan Soylu'nun eşi Esra Soylu, babaanneyle ilgilendi.



Mevlit sonrası konuşma yapan Bülent Soylu, "Şehidimizin acısı ilk günkü gibi yüreklerimizi dağlıyor. Vatan uğruna canını hiçe sayan yiğitlerimizi biz de unutmuyoruz. Daha önce açılışın gerçekleştirdiğimiz ve Bulgurca Meydanı adını verdiğimiz meydanımızın ismini değiştirerek şehidimizin adını verdik. Artık şehidimiz ismiyle ölümsüzleşti. Meydanımız, Şehit Ayhan Elmacı Meydanı olarak Bulgurcalı ve Menderesli kardeşlerimizin hizmetinde. Bu bayrak uğruna, bu vatan uğruna şehit düşen tüm vatan evlatlarımızı isimleriyle sonsuza kadar yaşatmaya devam edeceğiz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki ise, "Bu topraklarda ayakta kalabilmek çok zor. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Bu bağlamda ülkemizin birliğinin, dirliğinin, beraberliğini sağlanmasında bütün hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu ülke savunmasında en büyük emeği de şehitlerimiz veriyor. Ayhan Elmacı kardeşimiz de şehitlerimizden birisi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun" diye konuştu.



AÇILIŞI BABAANNE YAPTI



Konuşmaların ardından meydanın açılışı yapıldı. Başkan Soylu, açılışı şehidin babaannesi Hatice Elmacı ile birlikte gerçekleştirdi. Açılış sonrası şehidin adını taşıyan giriş takı önünde protokol üyeleri ve şehidin ailesi hatıra fotoğrafı çekildi.



Meydan, muhtarlık binası, kadın dayanışma ve kurs merkezi, aile sağlığı merkezi, basketbol sahası, futbol sahası, çocuk oyun grubu, fitness aletleri ve mini amfi tiyatrodan oluşuyor.

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