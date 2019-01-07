Menderes'e spor merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes'in Özdere bölgesinde Gençlik Kampı'nın inşaatına başladı. Futbol, voleybol, basketbol ve tenis sahaları ile konaklamak için 55 konteyner binanın yapılacağı 40 dönümlük tesis, kültür-sanat etkinlikleri için de ideal bir merkez olacak.

Burcu Özkan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, pek çok ilçede yaptığı çok amaçlı salonlara, farklı özellikleri olan yeni bir merkez daha ekliyor. Menderes'in Özdere mahallesinde, deniz kenarında inşaatı devam eden spor üniteleri, yöre halkının önemli bir ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor.

Dinlenme alanları

Menderes ilçesinin turistik mahallesi Özdere'deki sosyal yaşamına ayrı bir renk katacak tesis, 'Gençlik Kampı' adı altında, yaklaşık 40 bin metrekarelik alana kuruluyor. Konaklama ihtiyacı için 2 adet betonarme ve 55 konteyner binanın yapılacağı İzmir Büyükşehir Belediyesi Özdere Gençlik Kampı'na sentetik çimden futbol sahası, voleybol sahası, basketbol sahası, tenis sahası, oyun alanı, toplanma alanı ve teleskopik tribün ile anfi oturma alanı da inşa edilecek. Bölgenin sosyal dokusuna uygun olarak inşa edilen tesiste hem kültür- sanat etkinlikleri hem de spor müsabakaları yapılacak. Ayrıca kamp merkezi yanında, yöre halkının dinlenme alanı olarak kullanabileceği ve çocukların rahatça oynayabileceği alanlar da oluşturulacak.