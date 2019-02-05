Menderes'te 10 lira karşılığı eşeğe tecavüz

Menderes'te bir kişinin eşeğine 10 lira karşılığında tecavüz ettirdiği gerekçesiyle emniyet harekete geçti.

Şefika Bal - Menderes'te bir kişinin eşeğine 10 lira karşılığında tecavüz ettirdiği gerekçesiyle emniyet harekete geçti. Köylülerin ihbarı üzerine inceleme başlatılan olayda, eşek sahibinin akli dengesi yerinde olmadığı için herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. Sibel Çağlar, hayvanın sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'ndan Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu'da konunun hukuki boyutunu değerlendirdi.

Naz'ın sağlık durumu iyi

Türkiye'nin ilk ve tek kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağının sahibi Sibel Çağlar, olayla ilgili bilgilerini aktardı. Eşeğin Kemalpaşa'da bir dernek tarafından himaye edildiğini ve adının Naz koyulduğunu söyleyen Çağlar, "Menderes'te bir köyde tecavüz olayı gerçekleşmiş. İhbar edenlerin iddaisına göre 10 lira karşılığında hayvanın sahibi onu köyün 15-16 yaşındaki gençlerine peşkeş çekiyormuş. İhbar üzerine olay incelendi ve ne yazık ki hayvana tecavüz edildiği veteriner raporunca kesinleşti. Hayvanın sahibinin akli dengesi yerinde değil ve bu sebeple herhangi bir cazai işlem uygulanmadı. Tecavüzcülerin de cezai ehliyet yaşı altında olduğu bilindiğinden ötürü o tarafa da herhangi bir ceza uygulanmadı. Ayrıca zaten hayvanın sahibi tecavüzcülerle ilgili herhangi bir bilgi vermemiş" dedi.

Himaye eden derneğin Naz'ın bakımını üstlendiğini de kaydeden Sibel Çağlar,"Dernek eğer Naz'ın bakımı konusunda sorun yaşarsa o zaman Naz bize gelecek. Ancak şimdilik orada bakılıyor. Sağlık durumu şimdilik çok kötü değil. Veteriner raporunda tecavüz edildiği kesinleşti. Tecavüzcüler tarafından kuyruğu da kesilmiş ve kesik olan bölgede bir enfeksiyon söz konusu. Bu enfeksiyon tedavi edildi, kesik yere dikiş atıldı ve antibiyotik tedavisi devam ediyor" sözlerini kaydetti.

Hastalık ve sapkınlık

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'ndan Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, konuyla ilgili dava kararını doğru bulmadığını belirterek, cezai ehliyetlerinin olmaması, insanların diledikleri gibi etrafa zarar vermelerini gerektirmeyeceğini hatırlattı. Tavşancıl Kalafatoğlu "Her şeyden öte hayvana tecavüz bir hastalık ve sapkınlık hali. Ülkemizde malesef insanlar cinsel ihtiyaç adı altında bunu yansıtıyorlar. Biz bu kişilerin kontrol düşkünü, arzularını yerine getirirken tehlikeli dürtülerle hareket eden insanlar olduklarını biliyoruz. Şiddete ve saldırganlığa eğilimli insanlar bu suçları işliyor. Hayvana tacevüz edilmiş, üzerine bir de kuyruğunu kesmişler. Bunlar gerçekten çok korkunç işler. Ne vicdan, ne yürek ne de akıl bu insanların yaptığını anlatamıyor" diye konuştu.

Hukuk garabeti

Tecavüzcülerin yaşlarının küçük olması nedeniyle dava dosyasının kapatılmasını bir hukuk garabeti olarak değerlendiren Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, "Ortada bir zarar varsa zaten tamir edilmesi gerekiyor. Cezai ehliyet ayrı, hukuki ve maddi zarar ayrı. Orada hayvana yönelik, ödenmesi gereken bir zarar var. Bu hayvanın beden bütünlüğü bozulmuş ortada bir uzuv kaybı var, veteriner masrafları var. Bunların da muhakkak telafi edilmesi gerekiyor. Her şeyden önce hayvan sahibinin cezai ehliyetinin olmaması da onun vesayet altında olduğunu gösterir. Onun adına biri bunu yapabilir. Peşini bırakmamak lazım. Biz sahipli, sahipsiz hangi hayvan olursa olsun verilen zararların hapis cezası ile sonuçlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yasa tasarısının de bir an önce çıkmasını bekliyoruz" sözleriyle yeniden hayvan hakları yasasının düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.