Menderes'te 1000 hektar kül oldu!

İzmir'in Menderes İlçesi'nde geçen cumartesi günü çıkan yangın, büyük oranda kontrol altına alındı. Rüzgarın zaman zaman şiddetini arttırması, bazı bölgelerde tekrar alevlerin yükselmesine neden olduğu için ekiplerin alarm durumdaki bekleyişi devam etti. Yanan alanlara hem karadan hem de havadan anında müdahale edildi

Kentin en gür ormanlarının bulunduğu Menderes'te, geçen cumartesi günü ilk belirlemelere göre kırık cam parçalarının yüksek sıcaklıkta mercek görevi görmesi üzerine yangın çıktı. Rüzgarın etkisi, nemin olmaması ve aşırı sıcak hava, alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. 2 saatlik sürede yangın, 10 kilometre gibi rekor ilerleyiş gösterdi. 12 helikopter, 4 uçakla havadan, yüzlerce işçinin karadan yaptığı müdahalelerin ardından yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1000 hektarlık orman alanı zarar gördü.



ANINDA MÜDAHALE EDİLİYOR

BAKAN PERŞEMBE GÜNÜ İZMİR'DE

BELEDİYE BAŞKANI: DERS ÇIKARMAMIZ LAZIM

Bölgede rüzgarın zaman zaman şiddetini arttırması, bazı bölgelerde tekrar alevlerin yükselmesine neden oldu. Bu durumu göz önünde bulunduran yetkililer, ekipleri alarm durumunda bekletti. Tekrar yanan alanlara hem karadan hem de havadan anında müdahale edildi. Ancak alevlerin söndürülmesinden sonra yaklaşık bin hektarlık yeşil alan, kapkara bir kabus alanına dönüştü. Geride kalan ağaçların yanık halleri görenlerin yüreklerini burktu.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da Perşembe günü İzmir'e geleceği öğrenildi. Yanan alanı hem karadan hem de havadan inceleyecek olan Bakan Veysel Eroğlu, kurmaylarıyla da toplantı yapacak. Bölgeye yönelik bundan sonra yapılması planlanan çalışmaların ve yeniden ağaçlandırma durumunun da yine Bakan Eroğlu tarafından yapılacak basın toplantısıyla açıklanacağı ifade edildi.AK Partili Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, yangında sadece ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade etti. Bülent Soylu, şöyle dedi:"Ormanlarımız yok oldu. Başka bir alan zarar görmedi. Tarım arazileri, evler yangından etkilenmedi. Yangın ayrıca ilçemizde de büyük travmatik durum yarattı. İnsanlar ağaçların yok olmasından çok büyük üzüntü yaşadı. Vatandaşlarımız sokağa döküldü. Söndürme çalışmalarına katılmak istedi. Ancak bu yangınlara üzülmek bir şeye yaramıyor. Bundan ders çıkarmak lazım. İnsanlarımızın dikkatli olmaları lazım, yakınlarını herkesi uyarması gerekiyor."