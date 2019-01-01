Menderes'te 2019 açılışla karşılandı

Menderes Belediyesi tarafından ilçe merkezine kazandırılan saat kulesi yeni yılla birlikte coşkuyla açıldı. Menderes Belediyesi tarafından 2019'un gelişi sürpriz açılışla kutlandı.

İlçe meydanında yer alan Menderes Saat Kulesinin açılışı gece saat 12'de gerçekleşti. Yeni yıl kutlaması ve saat kulesi açılışının birlikte yapıldığı gece renkli görüntülere sahne oldu. Menderes Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen kutlamalar dj performansıyla başladı. Ardından gerçekleşen fasıl ile coşku doruğa çıktı. Yapay kar yağışının gerçekleştiği etkinlikte ilçe merkezi beyaza büründü. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Menderes Saat Kulesi'nin açılışı gerçekleşti. Gece hava fişek gösterileri ile son buldu.

Menderes'e çok yakıştı

Gecede konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Menderes'te 2014 yılında başlattığımız hizmet kervanı ile ilçemize ilkleri kazandırdık. Menderes'i marka kent yapma yolunda önemli çalışmalara imza attık. Açılışını yaptığımız saat kulemizde bu çalışmalardan birisi. İlçe merkezimize kazandırdığımız projemiz Menderes'imize çok yakıştı. Bugüne kadar birlik ve beraberlik içerisinde Menderes'imizin gelişimine ve değişimine katkı sağladık. Bundan sonrada yine aynı inançla Menderes için var gücümüzle çalışacağız. Yeni yılı yeniliklerle karşıladık ve Menderes'imiz için yeni projelerle yeni yılda da yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Menderes'e yatırım kervanının süreceğini kaydeden Başkan Soylu, "Yeni yıla nasıl girerseniz tüm yılınız öyle gidermiş. Biz Menderes'imizde yeni yıla açılışla girdik. İlçe merkezimize saat kulemizi kazandırdık. İnşallah 2019 yılı da açılışlarımızla geçecek. Sadece 2019 değil daha nice yıllar birlik ve beraberlik içerisinde Menderes'imize hizmet kervanını sizlerle birlikte sürdüreceğiz. Menderes Saat Kulemiz güzel ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.