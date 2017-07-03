Menderes'te 800 hektarlık alan kül oldu!

İzmir'in Menderes İlçesi'nde, kırsal Deliömerli Mahallesi bölgesinde başlayan orman yangını üçüncü günde de sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte sarp bölgede devam eden yangını söndürme çalışmalarına helikopter ve uçaklarla tekrar başlandı

Menderes'in Deliömerli Mahallesi yakınlarında 1 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde belirlenemeyen nedenle başlayan, aşırı sıcak ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, 800 hektar civarında orman alanını kül etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında dün sabah saatlerinde bir söndürme helikopteri su almak isterken Tahtalı Barajı'na düştü. Helikopterdeki 5 mürettebat sağ kurtuldu. Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi, ardından taburcu edildi. Dün, gün boyu devam eden yangının etrafı çevrildi.



Gece de iç bölgelerde kalan kısımların yanmasıyla süren yangın, henüz söndürülemedi. Başladığı noktaya yakın olan Demiömerli Mahallesi bölgesine tekrar dönen yangının sarp arazide sürdüğü, ancak artık yayılma tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Söndürme çalışmalarına, yangının sarp bölgede sürmesi nedeniyle, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan helikopter ve amfibi uçaklarla devam edildiği bildirildi. Kara ekipleri de soğutma çalışmalarına devam ediyor.



KENTİN CİĞERLERİ YOK OLDU



AZİZ KOCAOĞLU'DAN RAHATLATAN AÇIKLAMA



ORMAN İŞÇİSİNİN KOLU KIRILDI

İzmir'in Menderes İlçesi'nde geçen cumartesi günü çıkan yangın, 800 hektarlık alanda etkili oldu. Yanan alanın çevresinin ekiplerce önlem alınmasıyla, yayılması durduruldu. Yangın çıkan alanın belirli bölgelerinde alevlerin tekrar yükselmesi üzerine, havadan helikopter ve uçaklar, karadan da ekipler müdahalelerde bulunup söndürmeye başladı. Kentin en gür ormanlarının bulunduğu alan, adeta kara bir kabus bölgesi oldu. Yangının soğutma çalışmalarının tamamlanmasından sonra yanan ağaçların kesileceği, bölgede yeniden ağaçlandırma çalışmalarının başlayacağı ifade edildi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'da, Menderes'te yangın söndürme çalışmalarınını yürütüldüğü mobil merkezi ziyaret etti, bilgi paylaşımında bulundu. Görüşmeden sonra açıklama yapan Aziz Kocaoğlu, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğünün yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını anlattı. Yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, belirli yerlerde devam ettiğini söyleyen Aziz Kocaoğlu, "Hava şartları ve sarp arazinin çalışmaları olumsuz etkiledi. Yerden araçla müdahale etmek çoğu yerde hemen hemen imkansız. Yanan bölgeler zaman zaman tekrar alevleniyor, ekiplerce de söndürülüyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bölgenin yüzde 80- 85'i kontrol altına alınmış durumda" dedi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aziz Kocaoğlu, söndürme çalışmaları sırasında Tahtalı Baraj gölüne düşen helikopterdeki yakıtın içme suyunda kirlenmeye neden olup olmayacağı yönündeki soruya, "Hayır, hiçbir etkisi olmayacak. Görece arıtmamız bu tür maddeleri, yağ, akaryakıt gibi maddeleri arıtmaya uygun. Zaten sistemde biz gölden dipten su alıyoruz. Dipten aldığımız için de bir problem yok. Onlar gelse de sıkıntısı söz konusu değil. Zaten arıtma kapasitemiz yeterli" dedi. Helikopterlerin söndürme çalışmaları sırasında Tahtalı'dan su almasının içme suyuna etkisine ilişkin soruya ise "Tahtalı'da suyun azalması, çoğalması gibi bir durum yangın varken hiç bir problem olmaz. Tabiki alacaklar, kullanacaklar. İçme suyunu etkilemez. Baraj gölünde nereden baksanız 250 milyon metreküp su var. Onun için hiç önemli değil" dedi.Bu arada söndürme çalışmalarına katılan orman işçisi Yüksel Kaymak, arazide düştüğü sırada sağ kolunu kırdı. Orman söndürme alanındaki ambulansta ilk müdahalesi yapılan orman müdürlüğünde 1994 yılından beri çalıştığı öğrenilen 50 yaşındaki Yüksel Kaymak, hastaneye götürüldü.