Menderes'te yağmur nedeniyle iki otomobil denize sürüklendi

İzmir'in Menderes İlçesi'nde aralıklarla etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolup taştı. Park halinde duran iki otomobil oluşan akıntıya kapılarak denize sürüklendi

Ege Bölgesi'nde dünden itibaren etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar, İzmir'in Menderes İlçesi'nde de hayatı olumsuz etkiledi. Zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde su baskını oldu. Etkili olan şiddetli yağmur yüzünden sokak ve caddeler göle döndü. Yaya ve sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Tarım arazileri ve meyve bahçeleri de yine suyla dolup taştı. Belediye ekipleri kentin belli noktalarında önlem alıp çalışma yaptı. Yaşanan olumsuzluğun önüne geçmek için aralıksız çalıştı. Menderes Belediye Başkanı AK Partili Bülent Soylu, ekiplerin çalışmalarını yerinde izledi.



Ahmetbeyli Mahallesi Maydanoz Koyu'nda ise 2 otomobil, oluşan akıntıya kapılarak sürüklendi. Ege Denizi'nin kıyısında denize düşen otomobiller ekiplerin çalışmasıyla iş makineleriyle çekilerek kurtarıldı. Herhangi bir kimsenin akıntıya kapılmaması ise sevindirdi.