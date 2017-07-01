Menderes'te yangın çıktı!

İzmir'in Menderes ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

Menderes'te yangın çıktı!

Şaşal Mahallesi yakınlarındaki makilik ve bozuk orman arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 30 arazöz ve çevre belediyelerden itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

Yangının Tahtalı Barajı çevresindeki ormanlık alana sıçrama riskinin bulunduğu, yayılmasını önlemek için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #menderes #yangın
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