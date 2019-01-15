Menderes'te yol çalışması

Menderes Belediyesi tarafından başlatılan yol çalışmaları sürüyor.

Menderes'te yol çalışması
15 Ocak 2019 Salı 15:36

Yasin Çetin - Gerçekleştirilen çalışmalar ile bozuk yollar asfaltlanıyor. Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol çalışmaları kapsamında ilçenin dört bir yanı asfaltla buluşuyor, kilit parke ile döşeniyor. Yapılan çalışmalarla bozuk, çamurlu, çukurlu yollar yerini kullanışlı yollara bırakıyor.

60 km asfalt, 85 km kilit parke

Çalışmalar kapsamında 60 kilometrelik yol asfaltla kaplanırken, toplamda 120 kilometre yolun asfaltlanması hedefleniyor.  85 kilometre yol ise kilit parke ile döşenirken 100 kilometrelik yolun kilit parke ile döşenmesi hedefleniyor.

Her yer düzelecek

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "İlçemiz genelinde başlattığımız çalışmalarımız ile çamurlu, çukurlu, bozuk yollarımızı kullanışlı hale getiriyoruz. Bugüne kadar 60 kilometrelik asfalt, 85 kilometrelik ise kilit parke çalışması gerçekleştirdik. Amacımız kötü yollarımızın tamamını yok etmek. Bunun içinde gece demiyor, gündüz demiyor, yedi gün mesai yaparak çalışıyoruz. Menderes'imizin yollarını kullanışlı hale getirmeye kararlıyız. Tüm cadde ve sokaklarımız kötü durumdan kurtuluncaya durmadan, yorulmadan çalışacağız" dedi.

Etiketler; #Menderes Belediyesi #yol çalışması
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