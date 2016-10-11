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    • Menderes'te kömür depolarına denetim

    Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki odun ve kömür depolarında denetim gerçekleştirildi

    11 Ekim 2016 Salı 14:49
    Menderes'te kömür depolarına denetim
    Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kış öncesi odun ve kömür depolarında denetim gerçekleştirildi. Denetleme sırasında iş yeri ruhsatı, kömür satış belgesi gibi evraklara bakıldı. İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde hava kirliliğine karşı kömürlerin tür ve kaliteleri de kontrol edildi.  Depolarda açık kömür olup olmadığına bakan ekipler herhangi bir kaçak kömüre ise rastlamadı.

    Halk sağlığı

    Halk sağlığı için çalışmaların devam edeceğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, 'Kış aylarında vatandaşlarımızın odun ve kömür kullanımlarında sorun yaşamaması için ekiplerimiz denetimlerini arttırdı. Amacımız vatandaşlarımızın sağlığına tehdit oluşturacak her türlü yasa dışı uygulamaya engel olmak. Denetimler sırasında kaçak kömüre rastlanmaması önemli' dedi.
    Doğalgazın ilçenin geneline yayılması için çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden Başkan Soylu, 'Odun ve kömür depolarına denetimlerimizi gerçekleştirmenin yanı sıra asıl amacımız ilçe genelimizde temiz enerji doğalgazın kullanılmasını sağlamak. Bizim dönemimizde doğalgaz ile tanışan ilçemizde çalışmalarımız hızla sürüyor' diye konuştu.


    Anahtar Kelimeler: Menderes, Belediyesi, Ilçedeki, Odun, Kömür

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