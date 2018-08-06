Menemen Belediyesi'ne icra şoku

Menemen Belediyesi'nin bir şirkete olan 350 bin TL'lik borcu iddialara göre sözleşme koşulları bendinde ödenmemiş ve bu sebeple şirket olayı yargıya taşıdı. Söz konusu firmanın hizmet bedelinin ödenmemesi nedeniyle Menemen Belediyesi icralık oldu. Yargı kararıyla 2010 yılından beri ödenmeyen bedel 1 milyon liraya çıkartıldı. Yaşanan 1 milyonluk icra işlemi sırasında belediye başkanının koltuğuda haciz edildi

İddialara göre, Menemen Belediyesi, 2010 yılında özel bir firmayla anlaşma yaptı ve temizlik malzemesi ile bazı hizmetler aldı. Çalışmalar sonunda temizlik şirketi Menemen Belediyesine faturayı kesti; fakat borcun ilk ödemesi olan 350 bin TL'lik kısmını alamadı. Bunun üzerine uzun bir bekleyişin ardından söz konusu firma konuyu yargıya taşıdı.

İcralık olduğunu öğrenen Menemen Belediyesi, icra takibine itirazda bulunarak herhangi bir ödeme yapmadı. Menemen Belediyesi'nin ödeme yapmaması üzerine söz konusu şirket, alacağını belediyeye tekrar tebliğ etti. Daha sonrada mahkeme, belediyenin yaptığı itirazı iptal etti ve faiziyle birlikte alacağın firmaya ödenmesine karar verdi. Mahkemenin kararının ardından Menemen Belediyesi'nin 350 bin TL'lik borcu; harçlar, avukatlık ücreti, faizler ve masraflar ile birlikte 1 milyon liraya dayandı. Bunun üzerine de avukat, Menemen Belediyesi'ne alacağını tahsil için hacze gitti.

Belediye Başkanı'nın koltuğu haczedildi

Haciz işlemleri için Belediyeye giden avukat, bazı eşyaları haczetti. Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Haciz sırasında Belediye'de bulunmuyordu. Bir müddet sonra belediyeye gelen Şahin, icrayı durdurmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Haczedilenler arasında başkan koltuğu da yer aldı. Makam koltuğunun haczedildiği, tutanaklarda da açık bir şekilde yazıldı. Haciz işleminin altına Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin tarafından da imza atıldı.