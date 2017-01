Menemen, çiftçileri ağırlayacak

Nüfusun yüzde 75'i tarım ve hayvancılıkla uğraşan Menemen, sektördeki son yeniliklerin sergileneceği Expomen Agro Fuarı’na ev sahipliği yapacak. Fuar, Türkiye’nin dört bir yanındaki önder çiftçileri ağırlayacak. Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, "10 Milyon lira yatırımla 170 dönüm üzerinde hayata geçirdiğimiz Gölpark’taki fuar alanı, yeni teknolojilerin, yeni ürünlerin, yeni bilgilerin, yeni ilişkilerin adresi olacak” dedi

13-16 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Expomen Argo Hayvancılık Süt Teknolojileri, Tarım ve Çiftçilik Ekipmanları ile Canlı Hayvan Fuarı, sektörde tüm gözlerin Menemen’e çevrilmesine neden olacak. Menemen Belediyesi, İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, İzmir Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Menemen Ticaret Odası ve Menemen Ziraat Odası önderliğinde Elif Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek fuar öncesi dün Gölpark’da basın toplantısı düzenlendi.



YENİ TEKNOLOJİLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK



Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Menemen’de 20 bin hektarlık tarım alanının tamamında sulama imkanına sahip olduklarına dikkat çekerek, “Bölgemizde yetişmeyen tek bir ürün muzdu, onu da Gölpark’ta yetiştirmeyi başardık. En büyük ihracat kalemimiz tarım ve hayvancılıkta artık söz sahibiyiz” dedi. Geleneksel uygulamaların yerini teknolojik uygulamaların alması nedeniyle sektördeki yenilik ve gelişmeleri yakından takip edilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çeken Şahin, “Fuar, çiftçilerimiz ve tarımsal sanayi ile uğraşan sanayicilerimize yeni teknolojilerle tanışma imkanı sağlayacak" diye konuştu.





İZMİR’İN MENEMEN’E FARKLI BAKMASININ ZAMANI GELDİ



TÜİK verilerine göre İzmir ve Ege’nin 2015 yılı büyüme rakamları yüzde 1 olarak gerçekleşirken Menemen’in yüzde 5.50 oranında büyüdüğüne dikkat çeken Şahin, “Bu büyümeye yöneticiler olarak ayak uydurmamız gerekiyor. Şimdiden müteşebbis hareketlerinizi yapmazsanız 10 yıl sonra yapamaz hale gelirsiniz. Menemen’e İzmir’in çok daha farklı bakması gerekir. Menemen’de bugün halledilmeyen her sorun yarınlarda İzmir’e halledilemez sorunlar olarak dönecektir. İzmir’i yöneten arkadaşlarımıza da bu konuyu da fuar vesilesiyle dikkatini çekmek isterim” dedi.



ÇİLEĞİ GELİN YERİNDE GÖRÜN



Günümüzde sektöre yönelik büyük kentlerde yapıldığına dikkat çeken Şahin, “İzmir de yapıyor ancak bunu bizim yapmamızın en önemli sebebi yerindelik anlayışını ortaya koymak. Bunu yerinde yaşamak lazım. Ispanağı yerinde yaşamak, Emiralem çileğini yerinde yaşamak bambaşka bir şeydir. Tarım burada, hayvancılık burada. Gelin tüm bunları yerinde görün. 170 dönümlük Gölpark içinde 5 bin metrekare kapalı fuar alanımız var. Buraya geldiğinizde tarım ve hayvancılık da nasıl bir yükseliş de olduğumuzu göreceksiniz” diye konuştu.



Elit Fuarcılık Genel Müdürü Kudret Çiçekçi de Expomen Agro’nun, “Kuzey’in İhtisas” fuarı olduğuna dikkat çekerek “Menemen İzmir tarım ve hayvancılık sektörünün kalbi durumunda. Fuar sayesinde sektör temsilcileri, damızlık hayvanlar ve tarım makineleri konusunda son teknolojik gelişmeleri görme olanağına sahip olacak. Yeni işbirliklerine olduğu kadar kent ekonomisi için yeni yol haritasına da zemin hazırlayacak" dedi. İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Emre Vural ise fuarın tüm üreticilere yönelik olduğunu belirterek, “Bu fuar, Ege’nin tarım ve hayvancılık politikalarına da ışık tutacak” dedi.



TÜRKİYE ÇİFTÇİLERİ MENEMEN’DE BULUŞACAK



Manisa, Aydın, Balıkesir, Muğla başta olmak üzere Türkiye’nin her köşesinden önder çiftçileri, Oda, borsa ve üretici örgütleri temsilcilerini ağırlayacak. Tarım, hayvancılık, süt, et teknolojilerinde makine teçhizat üreten sanayicileri buluşturacak. Expomen Agro renkli görüntülere de sahne olacak. Fuar süresince traktör yarışmaları, en güzel kuzu, en güzel buzağı, en güzel besi danası yarışmaları düzenlenecek. Keçi sağım yarışması ise heyecanlı dakikalar yaşanmasına neden olacak. En güzel Menemen yemeği yarışması ise fuara damga vuracak. Düzenlenecek panellerde ise sektör temsilcileri, Menemen’in tarım ve hayvancılıkta geldiği noktayı gözler önüne serecek.



Düzenlenen toplantıya Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nden Engin Kaya, İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Emre Vural, Menemen İlçe Tarım Müdür Celil Sayılır, Kesik Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mehmet Selahattin Yüzbaşıoğlu, Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aras, Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi ile Genel Müdür Alper Çiçekçi katıldı.