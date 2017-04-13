Menemen'de Attilla İlhan büstü açıldı

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen 9'uncu İnadına Tiyatro Festivali kapsamında Menemen Şehir Parkı'nda Attila İlhan'ın büstü açıldı

Türk sinemasının unutulmaz komedi filmi Hababam Sınıfı'nın bazı oyuncuları ile ünlü tiyatro ve sinema sanatçılarının katıldığı festival korteji ile başlayan Menemen Belediyesi 9. İnadına Tiyatro Festivali, binlerce sanatseveri Menemen'de buluşturdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yurdun 7 bölgesinden festivale katılan 15 tiyatro topluluğuna ev sahipliği yapan Menemen'de; çocuk ve yetişkin oyunları, sokak oyunları, uzman akademisyenler ve birçok tiyatro üstadının katıldığı söyleşiler, atölye çalışmaları, workshop gibi etkinlikler gerçekleştirildi. CHP'li Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, bu yıl 11-13 Nisan tarihleri arasında 9'uncusu düzenlenen İnadına Tiyatro Festivali kapsamında Menemen Şehir Parkı'nda, edebiyat, sanat ve basın dünyasının saygın ismi Attila İlhan'ın büstünü açtı. Heykeltıraş Ekin Erman'a hazırlatılan büstün açılış töreninde merhum Attila İlhan'ın yıllar önce Çağrı Radyo'ya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verdiği röportaj törene katılanlara dinletildi. "Cumhuriyetin kıymetini iyi bilmemiz lazım geldiğini düşünüyorum" sözleri kendi sesinden katılımcılara dinletilen Attila İlhan'ı yol gösterici olarak gördüğünü ifade eden Ulvi Tanrıverdi; "Menemen Belediye Başkanımız Tahir Şahin'e, şairimizi memleketinde bizlerle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Ustayı saygı ve özlemle anıyorum" dedi. Şair, yazar Hüseyin Yurttaş ise "Attila abi, sadece ‘doğum yerim Menemen' demezdi. ‘Ben Menemenliyim' derdi. İzmirliyim de demezdi. Kültür, duygu ve düşünce açısından çok farklı bir insandı Attila İlhan. Özellikle batılı ülkelerde olsaydı, bugün yere göğe sığdırılamayan dünya çapında bir isim olurdu" diye konuştu.





Büstün kurdelesini törene katılan yazar ve sanatçılarla birlikte keserek, karanfiller sunan Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, merhumun dünya çapında bir şair olduğunu hatırlatarak "Bu tür insanlarımızın ülkemizde çok daha fazla değer görmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Attila İlhan ağabeyimiz, tüm yaşamı boyunca Cumhuriyet yolunda, Kemalizm yolunda büyük mücadeleler vermiş, korkmadan mücadele etmiş bir değerli büyüğümüzdü. Biz de ülkemizin değerlerini savunurken, laik Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkarken, aynı Attila İlhan ağabeyimiz gibi korkmamalıyız. Attila İlhan hep bizim kalbimizde yaşayacaktır" dedi.

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