Menemen'de CHP adayı Aksoy, seçim startı verdi

CHP Menemen Belediye Başkan Adayı Serdar Aksoy Merkez seçim bürosunu Menemenlilerin coşkulu katılımıyla Kent Meydanı'nda açtı

Burcu Özkan- Aksoy 'un seçim ofisini açarken aynı zamanda seçim startını da verdiklerini açıklayarak ilk konuşmayı yapan İlçe Başkanı Serdar Değirmenci'ye ittifak partilerinden İYİ Parti İlçe Başkanı Yılmaz Karslı da eşlik etti .

Başkan Değirmenci, mevcut ekonomik durumu ele alarak başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Türkiye bir yangın yeri gibi yanıyor. Hayat pahalılığı dayanılmaz boyutlarda. 14 Milyon insan yoksul, 6 Milyon insan işsiz. Dış borcumuz 475 Milyar Doları aşmış durumda. İşte Türkiye’nin bu tablosunu gören CHP ve İyi Parti millet ittifakıyla birlikte Türkiye’nin huzurunda. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanımız Meral Akşener ile birlikte Menemen’de tüm Türkiye’de olduğu gibi iş birliği sağlayıp AKP iktidarına son vereceğiz. Bu amaçla Menemen’de yaşayan yurttaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan her oya talibiz.”

DEĞİŞİMİN ATEŞİ MENEMEN'DE YANACAK



Konuşmasının devamında Serdar Aksoy'a destek isteyen Değirmenci, “Hep birlikte Menemen’de yeni bir değişimi yeni bir başlangıcı geçmişimizi de inkar etmeden geçmişimize sahip çıkarak geleceğimizi de ortaya koyarak Serdar Aksoy’u belediye başkanı olarak göreceğiz. Daha yolun başındayız ilk adımımızı atarken 40 yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum ben Menemen’de Serdar Aksoy’u belediye başkanlığına hazır olarak görüyorum. Bu saatten sonra durmak yok hep birlikte çalışacağız hep birlikte başaracağız. Biz sadece Menemen’de Serdar Aksoy’u iktidar yapmakla kalmayacağız Türkiye’de iktidarın değişiminin ateşini Menemen’den yakacağız. Bu inanç ve kararlılıkla bizi bağrınıza bastığınız için teşekkür ediyor en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” Dedi.

KAZANAN MENEMEN OLACAK



İyi Parti Menemen İlçe Başkanı Yılmaz Karslı ise ittifak ruhuna vurgu yaparak “gönülleri fethedeceğiz" dedi. Tüm menemen halkına gönülden teşekkür eden Karslı “Çıkılan bu kutlu yolda Serdar Aksoy başkanımızla gönülleri fethedeceğiz. Millet ittifakı sayesinde sel olup 31 Mart gecesi Menemende seçimi alacağız. Şüphem yok ki kazanan Menemen olacak kazanan Serdar Aksoy olacak. Teşekkür ediyorum.” Dedi.

BİR YIL ÖNCE YAKTIĞIMIZ ATEŞ, ALEV OLDU!



Açılışa katılan yoğun kalabalığın destek sloganları sonrası söz alan CHP Menemen Belediye Başkan Adayı Aksoy, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlarına, CHP'nin Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkan Adayı Cemal Koçak'a, muhtarlara ve STK temsilcilerine teşekkür ederek başladığı konuşmasına şöyle devam etti: Yaklaşık 1 yıl önce yaktığımız çoban ateşi bugün alev oldu bugün ateş oldu bugün Menemen’i yakıyor. İyi partilisinden AK Partilisine, Saadet Partilisine, HDP’lisine, MHP’lisine kim hangi oyu vermiş olursa olsun ben bugün buradaki kitleye baktığımda, hepsini burada görüyorum. Hepinizi gözlerinden öpüyorum. Biz Menemen sevdalısıyız Menemen bizim için sevdadır Menemen bizim için bir sevda biçimidir. Menemen bizim tozunu toprağını yuttuğumuz Menemen'imiz bugün bambaşka bir noktaya gelmiştir. Bugüne kadar Menemen'e hizmet vermiş tüm belediye başkanlarımıza;

başta mevcut başkanımız Tahir Şahin olmak üzere Yücel Dirik abimize ve hepsine saygılarımızı sevgilerimizi sunuyorum. Hepsi Menemen’e katkı koymuştur hepsi Menemen’e hizmet vermiştir. Bugün ise bir değişim zamanıdır. Biz büyüklerimizden bayrağı temsil aldık. O bayrağı belediyenin daha yüksek burçlarına dikmek için yola çıktık. Millet ittifakı, İyi parti ile kurulmuştur ve artık Menemen’de bir vücut bulmuştur. Bugün açtığımız seçim bürosu İyi partili dostlarımızla yan yana omuz omuza açılmıştır.”

“TUTUN BU ELİ”



Aksoy’un konuşmasının devamında birlik beraberlik mesajı vererek “Biz herkese elimizi uzattık ve her gelene şunu söylüyoruz 'Tutun bu eli!' “ dedi. Konuşmasının bu kısmı kalabalığın alkışlarıyla sık sık kesilen Aksoy, şunları ekledi: “Bugünden sonra ayrı gayrı yok Türkü, Kürdü, Boşnak’ı, Alevisi yok. Bir yıl önce çıktığımız vakit şunu söylemiştik biz 2 dönem için aday olduk. Ve bu 2 dönemin sonunda eğer Menemen halkı teveccüh gösterirse biz de 2. Dönemin sonunda o bayrağı bir genç arkadaşıma, bir kadın arkadaşıma, erkek arkadaşıma o bayrağı teslim edeceğiz bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Burada kardeşliği dostluğu hep birlikte önümüzdeki dönemde yaşayacağız.

“BU HASRET BİZİM MENEMEN”

“Bu bizim ilk seçim büromuz 9 tane daha seçim bürosu açacağız. 31 Mart akşamı sizden şunu istiyorum sandıkları patlatacağız.” diyen Aksoy, konuşmasını Nazım Hikmet'in ‘Davet’ şiiriyle bitirdi;



Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu dâvet bizim....

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim...”

Aksoy, şiirin ardından konuşmasını “Bu hasret bizim, Menemen; bu hasret bizim.” Diyerek bitirdi.