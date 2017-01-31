Menemen'de demir yüklü kamyon devrildi

Menemen'de hurda yüklü bir kamyon devrildi. Kamyon devrilirken çevrede bir aracın olmaması ise faciayı önledi

Edinilen bilgiye göre kaza bugün saat 11 sıralarında Menemen Çevreyolu istikameti Koyundere iniş ayağında meydana geldi. Çevre yolunu kullanarak Menemen yol almakta olan 35 AN 9230 plakalı hurda demir yüklü kamyon, çevre yolundan Menemen’e bağlantı yolunda adı açıklanmayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kamyona yüklü hurda demirler yol kenarına döküldü. Şans eseri kamyonun etrafında hiçbir arabanın olmaması olası büyük felaketleri önledi. Otobanı kullanarak Menemen’e gitmek isteyen diğer sürücüler ise polis eşliğinde kontrollü olarak Menemen Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü önünden dönerek Menemen istikametine devam ettiler.



Kaza ile ilgili çalışmalar sürüyor.