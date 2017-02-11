Menemen'de iki kişi, araç içinde ölü bulundu

İzmir Menemen'de yasak aşk ölümle bitti

Olay dün Menemen İlçesi'nin Ağıdır Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre vatandaşlar park halinde duran bir aracın içinde bir kadın ve erkeğin hareketsiz durduğunu görünce olayı emniyet güçlerine haber verdi.



Olay yerine gelen polisler, 37 yaşındaki Sakine Aykan ve 42 yaşındaki Çetin Vargün'ün silahla vurularak öldüğünü belirledi.



Alınan bilgiye göre Vargün, önce Sakine Aykan'ı başındak vurarak öldürdü, daha sonra da aynı silahı başına dayayarak intihar etti.



Yapılan araştırmada Sakine Aykan'ın eşinden boşandığı, Vargün'ün ise evli olduğu öğrenildi. İddiaya göre çift, birkaç aydır gizli aşk yaşıyordu.



Nöbetçi savcı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside iki kişinin başlarından birer kurşun ile 'Bitişik atış' sonucu vuruldukları belirtildi. Yapılan otopsilerin ardından. Çetin Vargün ile Sakine Aykan'ın cenazeleri yakınlarına teslim edildi.