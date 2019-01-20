Menemen'de ıspanaklı börekler yarıştı

Menemen Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Elit Fuarcılık Hizmetleri’nin organizasyonu ile Gölpark Menemen’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Expomenagro Hayvancılık Et ve Süt Teknolojileri, Tarım ve Çiftlik Ekipmanları Fuarı’nın son günü, artık geleneksel hale gelen ıspanaklı börek yarışmasına sahne oldu.

Gölpark Menemen’de gerçekleştirilen etkinlikte, Menemen’in maharetli ellerinden ve Menemen’de üretilen ıspanaklardan yapılan börekleri tadan gurmeler karar vermekte zorluk çekti. Yarışmaya katılan tüm böreklerin birbirinden lezzetli olduğunu dile getiren gurmeler birinci, ikinci ve üçüncüyü böreklerin lezzetlerine ve görsel sunumuna göre belirledi.

Mehmet Özen’in renkli sunumuyla gerçekleşen yarışmada jüri üyeliğini ise Gurmeler Serap Anagül, Müberra Bağcı ve Fatma Damyan üstlendi. Jürinin 100 puan üzerinden yaptığı değerlendirme neticesinde 73 puanla Ali Onay’ın böreği lezzeti ve sunumuyla birinci, 69 puanla Ali Yeşiltepe’nin böreği ikinci, Aynur Sipahi’nin böreği ise 64 puanla üçüncü oldu. Yarışmaya katılan tüm katılımcılara madalya verilirken, ilk üçe giren yarışmacılara derecelerine göre tam, yarım, çeyrek altın ve kupa takdim edildi.

Elit Fuarcılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, muhtarlar ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen ıspanaklı börek yarışmasının ardından kapılarını kapatan fuar, 4 gün süresince birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.



(Tahir Şahin)

Binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Expomen Agro Hayvancılık, Et ve Süt Teknolojileri, Tarım ve Çiftlik Ekipmanları Fuarı’na ilgiden son derece memnun olduğunu ifade eden Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, “Kendi öz kaynaklarımızı kullanarak ilçemize kazandırdığımız, 170 dönüm alanda kurulan ve İzmir’in ilk doğal göl parkı olma özelliğini taşıyan Gölpark Menemen sadece ilçemizden değil, İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki farklı illerden ziyaretçileri ağırladı. Biz biliyoruz ki; köylünün, çiftçinin cebinde para varsa, onun ekonomisi iyiyse benim esnafımın da, sanatkârımın da ekonomisi iyi olur. ‘Önce köylü, önce çiftçi, önce üretim’ dememizin temel sebebi de budur. Üçüncüsünü düzenlediğimiz Expomen Agro Hayvancılık, Et ve Süt Teknolojileri, Tarım ve Çiftlik Ekipmanları Fuarı gelecek yıllarda da sürdürülmelidir ancak bu fuar bizlerden de önce köylümüze, çiftçimize emanettir” dedi.