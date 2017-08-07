Menemen'de sahte içki operasyonu

İZMİR'in Menemen İlçesi'nde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 40 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Menemen'de sahte içki operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşeli Mahallesi'nde bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese baskın düzenlendi. Aramada 40 litre sahte viski, damıtma düzeneği, soğutma tankı ve alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.K., gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA
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