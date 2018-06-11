Menemen'den çifte imza

Transfer döneminde Batman Petrolspor'dan sağ bek Erman Taşkın'ı renklerine bağlayıp siftah yapan Menemen Belediyespor, Osmanlıspor'dan golcü Ali Özgün ve Mersin İdmanyurdu'ndan orta saha Bekircan Sönmez'le sözleşme imzaladı

Menemen'den çifte imza
11 Haziran 2018 Pazartesi 15:58

Ali, sarı-lacivertlilerle 1 yılı opsiyonlu 2 senelik kontrat yaparken, Bekircan ise 2+1 senelik sözleşmeye imza attı. Futbola Almanya'nın Mannheim takımında başlayan 28 yaşındaki Ali, TGS Weinheim, Worms ve Bürstadt formalarını terlettikten sonra Osmanlıspor'a transfer oldu. Ali, Türkiye'de Gümüşhanespor'da da top koşturdu. 18 yaşındaki Bekircan ise altyapısından yetiştiği Mersin İdman Yurdu'nda profesyonel oldu.  

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