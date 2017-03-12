Menemen'e Avrupa standartlarında mezbaha geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen Türkelli'de kurulacak Avrupa Birliği standartlarındaki modern mezbahanın proje çalışmalarını tamamladı. Günde 50 büyükbaş, 200 küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip mezbaha için önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılacak.

5 ilçede daha mezbaha atağı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menemen Türkelli'de kurulacak ve Aliağa, Foça, Karşıyaka, Menemen ilçelerine hizmet vermesi düşünülen mezbahanın proje çalışmaları tamamlandı. 22 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek mezbaha tesisinin toplam inşaat alanı ise 5 bin 600 m² olacak.“Gıda Hijyeni ve Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları” yönetmeliklerine uygun olarak Avrupa Birliği standartlarında hizmet verecek tesisin günlük kesim kapasitesi 50 adet büyükbaş ve 200 adet küçükbaş hayvan olarak planlandı.İzmir-Çanakkale karayolunun 45. Kilometresinde, Eski Foça yol kavşağının karşı güzergahında yer alan mezbaha, bölgenin ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak. Türkelli Mezbahası'nın içerisinde ön arıtma tesisi de inşa edilecek. Mezbaha, İZSU Genel Müdürlüğü'nün Türkelli'deki “ileri biyolojik atık su arıtma tesisi”nin de yakınında yer alıyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde projesi hazırlanan tesisin yapım ihalesine çıkacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin diğer bölgelerindeki mezbaha ihtiyacını karşılamak için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bergama Mezbahası'nın kapasitesinin artırılması için modernizasyon ihalesi yapıldı. Ödemiş Et Entegre Tesisi'nin ihalesi ise 12 Nisan'da gerçekleştirilecek. Tire'de İhsaniye Mahallesi'nde bulunan sebze halinin bulunduğu alana kurulacak yüksek kesim kapasitesine sahip mezbahanın yapımı içinse proje çalışmalarına başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kiraz ve Beydağ ilçelerine modüler kesim konteyneri alımı için de 16 Mart'ta ihale yapacak.