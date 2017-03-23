Menemen'e Larissa Göl Evleri

İZMİR'in Menemen ilçesine yatırım yapan ERDN İnşaat, 1200 konutluk Larissa Göl Evleri projesini tanıttı. ERDN İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mansur Erden, "İzmir’in özgür bir yaşama sahip oluşu bizi hep etkiledi. Bu kentin yüzü batıya dönük, modern, sıcak kanlı, sosyal yaşantısı yüksek insanlarının tüm ihtiyaçlarını düşünerek geliştirdik bu konsepti" dedi

Menemen'e yatırım yapan ERDN İnşaat 40 bin metrekare alanda 1200 konuttan oluşan Larissa Göl Evleri projesini basına tanıttı. ERDN İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mansur Erden, 63 yıldır gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Erden ailesi olarak, İstanbul; Küçükbakkalköy, Samandıra, Sarıgazi, Kartal, Pendik, Göçbeyli, Gebze, Ankara'nın ardından İzmir’in Menemen ilçesinde ERDN İnşaat sermayesi ile bu projeye başlama kararı aldıklarını anlattı. Menemen'in gelişmeye müsait olduğunu belirten Mansur Erden, "Menemen’in konumu büyük önem taşıyor. Bölgenin üniversiteler bölgesi seçilmiş olması, bir tarafında Foça gibi bir tatil beldesinin yer alması, diğer tarafında Türkiye’de eşi olmayan İhtisas Organize Sanayi bölgesinin kurulmuş olması, Ata Sanayi Sitesi’ne yakınlığı, şehrin trafiğine girmeden Emiralem üzerinden Manisa’ya 35 dakikada ulaşma imkanı, dünyanın 10 büyük limanından biri olan Çandarlı Limanı'nın burada olması ilçenin değerini arttırıyor" diye konuştu.



ŞEHRİN İÇİNDE AMA ŞEHİRDEN FARKLI



Projenin etrafında ise önemli doğal yaşam alanları bulunduğuna dikkat çeken Mansur Erden, "Hemen yanı başımızda Sasalı Kuş Cenneti, onun bitişiğinde yine Türkiye’ye örnek bir kuruluş olan Doğal Yaşam Parkı bulunuyor. Burası şehrin içinde ama şehirden farklı. Bölgenin böyle değerlere sahip oluşu İzmir ve Menemen’i bizim için ideal bir yatırım alanı haline getirmiştir. Biz burada İzmir’de belki de Türkiye’de ilk, benzersiz bir konseptle yaklaşık 1200 konutluk bir proje başlatıyoruz. İzmir’in özgür bir yaşama sahip oluşu bizi hep etkiledi. Bu kentin yüzü batıya dönük, modern, sıcak kanlı, sosyal yaşantısı yüksek insanlarının tüm ihtiyaçlarını düşünerek geliştirdik bu konsepti" dedi.



TAKSİTLİ PEŞİNAT İMKANI



Kendi bünyesinde kişiye özel taksitlendirme imkânları sunan proje hakkında bilgi veren Konsept Satış Koordinatörü Hülya Araz, Larissa Göl Evleri Projesin'in toplam 5 etaptan oluştuğunu, ilk etapın 20 ay sonra teslim edileceğini, diğer etapların ise 8'er ay ara ile bitirileceğini anlattı. İlk etapta 144 daire bulunduğunu söyleyen Araz, "9 katlı olarak planlanan binalarda, 1+1, 2+1, 2+1 çatı dubleksi, 3+1 olmak üzere farklı daire tipleri mevcut. 65 metrekareden başlamak üzere; 75, 101, 114 hatta 216 metrekareye kadar farklı seçenekler var. Fiyatlarımız lansmana özel 135 bin liradan başlıyor. Firma bünyesinde kişiye özel ödeme planları da hazırlıyoruz. Örneğin, peşinatı olmayan ama Larissa'dan daire sahibi olmak isteyenler, 28 ay sonra teslim edilecek olan 2. etap dairelerimizden satın alıyorlar. Peşinat olarak ödeyecekleri kısmı, teslime kadar aylık sabit taksitler halinde ödüyorlar" dedi.



PEYZAJDA MEYVE AĞAÇLARI



Mimar Özer Özerdekli, projede Ege'nin yılın büyük çoğunluğunu dışarıda, sosyal hayatın içinde geçirmeye olanak sağlayan ikliminden faydalandıklarını belirterek, "Açık sosyal alanları, amfi tiyatrosu, spor alanları ile sokakta bir yaşam oluşturduk. 15 bin metrekarelik doğal gölet de projede mevcut. Peyzaj yapılırken özellikle meyve veren bitki ve ağaçları kullanmayı hedefledik, peyzajımızın temelini oluşturan zeytin ve üzümün tarih boyunca öneminden bahsetmeme gerek yok sanırım. Sakinlerimizin, sokakta yürürken mevsiminde ağaçtan meyve koparıp yiyebilmesini, çocuklarımızın biz önceki nesillerin yaptığı gibi ağaca tırmanıp meyve toplayabilmesini istedik" diye konuştu.



DİKEY ORMAN KONSEPTİ



Binaların cephelerini de ağaçlandırdıklarını söyleyen Özerdekli, "İtalyan mimar Stefano Boeri tarafından ortaya konan ve tüm dünyada kabul gören 'Dikey Orman Konsepti’ni tasarımın önemli bir parçası yaptık. Helenistik dönemdeki Larissa kentinden adını alan projemizde site sakinlerinin teknolojinin ve şehir hayatının yalnızlaştırdığı insanlardan olmasını istemedik. Helenistik dönemlerdeki insanlar gibi hayatının çoğunu ortak alanlarda komşuları ve sevdikleri ile birlikte geçirmeli diye düşündük. O dönemin insanları gibi günlük ihtiyaçlarını uzun mesafeler kat etmeden sadece yürüyerek karşılamaları hedefimiz. Bize göre günlük ihtiyaçlar hemen evin önündeki küçük dükkanlardan karşılanmalı, komşuyla hemen iki adım ötede bir kahve içilebilmeli veya güzel bir bahçenin içinde gölgeliklerin altında iki çift laf edilebilmeli" dedi.



PROJENİN DETAYLARI



Yüzde 80’i 1+1 dairelerden oluşan projede, alışveriş alanı, giyim ve teknoloji mağazası, fitness, açık-kapalı yüzme havuzu, sauna, Türk hamamı, açık-kapalı basketbol sahası, mini futbol, tenis kortu, squash, yürüyüş ve koşu parkuru, bowling, sinema, açık anfi tiyatro, hobi bahçesi, hobi odaları, eczane, kuaför, kafe, kameriye, göl etrafı barbekü alanları, evcil hayvanlar için bahçe, uydu ve fiber altyapısı bulunacak. Daireleri ankastreli ve klimalı olarak teslim edilecek. Tesis içi özel güvenlik, otopark, araç bakım ve oto yıkama ünitesi, çocuk kulübü, kreş, siteye ait taksi, şehir merkezine servis, çamaşır, temizlik ve hazır yemek hizmetleri de tesis içinde yer bulacak.

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