Menemen'in arıtması cumartesi günü açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 10 kilometrelik iletim hattı ile birlikte 9.4 milyon liraya mal ettiği Menemen Türkelli Atıksu Arıtma Tesisi'ni Cumartesi günü törenle açıyor

Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen arıtma miktarıyla “Türkiye liderliğini” koruyan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin arıtma seferberliği sürüyor. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Menemen Türkelli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, hızlı büyüyen ilçenin ikinci arıtması olarak 27 Ocak Cumartesi günü hizmete açılıyor.





9.4 milyon liralık tesis



Türkelli Atık Su Arıtma Tesisi, 2010 yılında İZSU tarafından ilçede hizmete alınan 100 bin kişi kapasiteli Menemen İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne uzaklık nedeniyle ulaşamayan Türkelli, Helvacı ve Hatundere yerleşimlerinin evsel atıklarını arıtacak. 20 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesis, 15 bin kişiye hizmet edecek kapasitede bulunuyor ve günde 3 bin metreküp evsel atık arıtıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar kurduğu 10 arıtma tesisinde olduğu gibi, bu tesiste de evsel atıklar Avrupa Birliği standartlarında ileri biyolojik yöntemle arıtılıyor ve arıtılmış sular, ultraviyole ışınları ile dezenfekte ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkelli, Helvacı ve Hatundere yerleşimlerinin evsel atıklarının arıtma tesisine ulaşması için ayrıca 9.4 kilometre uzunluğunda kanal hattı döşedi ve üç adet terfi merkezi yaptı. İletim hattı ile birlikte tesis 9.4 milyon liraya mal oldu.









