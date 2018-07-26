Menemen Kaymakamı'na İzmir Büyükşehir'den yanıt

Menemen-Çukurköy’de yaşanan sel felaketi sonrası “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üzerine düşen görevi yerine getirmediği” iddiasında bulunan Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit’e, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yanıt geldi. Bölgede yaptığı çalışmaları tek tek sıralayan Büyükşehir Belediyesi, "Kaymakamlık tarafından ortaya atılan iddiaya anlam vermekte zorlanıyoruz" açıklaması yaptı

Menemen ilçesinde sel felaketi yaşayan Çukurköy’ü ziyaret eden Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit’in, Kaymakamlığı’nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sel sonrası üzerine düşen görevi yerine getirmediği görüldü” şeklindeki ifadesine İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yanıt gecikmedi. Yaşanan sel felaketinin hemen ardından bölgede üs kurduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Başkanımız Aziz Kocaoğlu, sel felaketinin hemen sabahında yardım çalışmalarımızın sürdüğü Çukurköy Mahallesi’ne gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir ekipleri olarak, öncelikle evleri hasar gören vatand aşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi ve bölgede yaşamın normale döndürülmesi için çalıştık. Şimdi sorunun kaynağından çözülmesi ve bir daha yaşanmaması için dere ıslah yatırımını gerçekleştiriyoruz. Projeyi hazırladık ve acilen yapım ihalesine çıkıyoruz. Evleri yıkılan vatandaşlarımız için de prefabrik ev alıyoruz. Ayrıca üreticilerimizin mağduriyetini gidermek için gereken maddi desteği vereceğiz” dedi.

"Menemen Kaymakamı tarafından ortaya atılan iddiaya anlam vermekte zorlanıyoruz" diyen İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 22 Haziran 2018 tarihinde Çukurköy’de yaşanan sel felaketi sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaları ise şöyle özetledi;

İtfaiye Daire Başkanlığı seferber oldu

22 Haziran 2018 günü saat 14.30’da aşırı yağışlardan sel baskını ihbarını alan İtfaiye Daire Başkanlığı Menemen İtfaiye Grubu’ndan 2 ekip 1 adet arazöz ile 1 adet aks aracını Çukurköy’e sevk etti. Aliağa, Çiğli, Karşıyaka ve merkez gruptan 2 arazöz, 2 kurtarma aracı, 2 aks, 2 lojistik araç, motopomp, dalgıç pompalar ile birlikte dalgıç personelinin de yer aldığı 70 itfaiye ve arama kurtarma personeli ile çalışmalar başlatıldı. Sel sularında sürüklenen araç içerisinde mahsur kalan 3 vatandaş, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dere yatağında bulunan tüm evlerin içindeki sular motopomp ve dalgıç su çekme pompaları ile tahliye edildi. Selden etkilenen vatandaşlara AKS 110 ekipleri tarafından sağlık desteği verilerek ilk müdahaleleri yapıldı. Hasar tespit &cc edil;alışmalarının ardından iyileştirme çalışmaları başlatıldı. İtfaiye arazözü ve AKS araçları bu süre içinde güvenlik ve sağlık hizmeti nöbeti tuttu.

Prefabrik ev yapılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, sel felaketinin yaşandığı 22 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasında 479 işçi, 1160 iş makinesi ve 410 kamyonla Çukurköy’de seferber oldu. Sokaklardaki ve evlerdeki çamurlar temizlendi, ana yola asfalt kırığı serildi. Binaların taş duvarları onarıldı, tehlikeli 4 binanın yıkımına başladı. Yıkılan ve yıkılacak 8 bina için prefabrik ev alım süreci başlatıldı. Köyün oyun parkı yenilendi. Fen İşleri Daire Başkanlığı, prefabrik evlerin alımı ile birlikte Çukurköy’e 2 milyon 88 bin liralık harcama yapmış olacak.

Gıda, tadilat ve eşya yardımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevleri Şube Müdürlüğü, doğal afetin başladığı gün olan 22 Haziran 2018 ile 13 Temmuz 2018 tarihleri arasında mağdur olan vatandaşlar için 3600 kişilik yemek, 500 kişilik çorba, 950 adet pide ve 200 kişilik kumanya, çay ve kahve olmak üzere 5250 kişilik yiyecek ve içecek yardımı yaptı. Ayrıca Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bütçesinden isimleri tespit edilen tarım üreticisi vatandaşların mağduriyetini gidermek için 507 bin liralık nakdi yardım yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi karar aldı. Doğal afetten zarar gören evler ve eşyalar tespit edilerek gıda kolisi yardımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından selden zarar gören evlerin tadilatının tamamlanmasının ardından eşya yardımı yapılacağı bild irildi.

İZSU derede temizlik yaptı, şimdi sıra ıslahta

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, dere ve yan kolundaki 2 kilometrelik yatak boyunca temizlik çalışması yaptı. 2 bin 600 ton (130 kamyon) malzeme çıkarılan derenin akışı rahatlatıldı. Derenin ayrıca kapalı kesit geçtiği noktalar da temizlendi. Zarar gören 4 adet menfez, ıslah çalışmaları yapılıncaya kadar geçici olarak yenilendi ve yol geçişi sağlandı. İZSU köyde 4 kamyon , 18 iş makinesi ve 45 personelle çalıştı. 1.3 kilometrelik içme suyu hattı ile 350 metrelik kanal hattında bakım-onarım ve yenileme çalışması yapıldı.

Dere yatağı üzerine kurulan Çukurköy'ün benzer sorunları gelecekte de yaşamaması için kalıcı çözüm gerektiren çalışmalar da Başkan Aziz Kocaoğlu'nun talimatıyla başlatıldı. Buna göre İZSU, derenin ana kolunda 1572, yan kolda 470 olmak üzere 2 kilometre uzunluğunda dere ıslah çalışması yapacak. Yağışla birlikte dağdan kaya, taş gibi malzemelerin sürüklenmesini önlemek amacıyla derenin üst kısmında 3 adet bent, alüvyoner ince malzemeleri önlemek amacıyla da çökeltim havuzu oluşturulacak. Yan derede de çökeltim havuzu imalatı gerçekleşecek. Derenin üstünün kapalı olduğu yaklaşık 550 metrelik bölüm üstü ızgaralı, diğer bölümler üstü açı k kesit olacak şekilde ıslah edilecek. Böylelikle şiddetli yağışlarda yağış sularının mevcut yollardan taşarak hasara yol açmasının önüne geçilmiş olacak. Proje tamamlandı; yapım için acil ihale süreci başlatıldı. Sadece İZSU’nun Çukurköy Mahallesi’ndeki harcama tutarı yaklaşık 12 milyon lirayı buluyor.

Üreticiye 1.3 milyon liralık destek

Kolangerisi Deresi’nin taşması sonucu köy yerleşim alanında ve tarımsal üretim alanlarında meydana gelen hasarın telafisi için İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı da harekete geçti. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan mahalledeki üreticilerin kayıplarını bir parça olsun gidermek ve özellikle bir sonraki sezon yapacakları üretim giderlerine destek olmak amacıyla hasarın yaşandığı 963 dekarlık alanda mağduriyete uğrayan 149 üreticiye toplam 1 milyon 319 bin TL ödenmesi için 11 Temmuz 2108 tarihinde meclis kararı alındı. Ödeme ile ilgili çalışmalar devam ediyor.