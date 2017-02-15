Merdiven altı saç ekiminde kara listeye girmek üzereyiz

Saç ekiminde dünyanın lider ülkelerinden biriyiz. Ancak bu konudaki unvanımızı kaybedebiliriz. Çünkü 'Merdiven altı', kontrolsüz, tıbbi olmayan, sağlık personeli bile bulunmayan saç ekim merkezlerinin sayısı arttı. Bu durum saç ekimi konusunda Türkiye'nin adını 'kara listeye' yazdırabilir

Yoğun talep var

Sağlığınızı riske atmayon

Her yıl 750 bin sağlık turisti geliyor

-Türkiye, saç ekimi konusunda lider ülkelerden biri. Bu liderlik, sağlık turizmine de ciddi katkı sağlıyor. Ancak, operasyon yaptırmayı düşünüyorsanız çok dikkatli olmalısınız. Çünkü merdiven altı çalışan çok sayıda işletme mevcut. Ülkemizi estetik operasyonlar için ziyaret eden yabancıların yüzde 60'ı buraya saç ektirmeye geliyor. Son yıllarda bu alanda çok sayıda işletmenin açılması ve hastanelerin de saç ekimi yapmaya başlamasıyla birlikte Türkiye, özellikle Ortadoğulu turistlerin akınına uğruyor. Elbette bu yoğun talepten kirli payını almak isteyen fırsatçılar da var. Devlet, merdiven altı çalışan ve saç ekimi yapan yerlerle sıkı şekilde mücadele ediyor. Tuzağa düşmemek için çok dikkatli olmak gerek. Saç ektirmek isteyen birçok kişi, merdiven altı çalışanların 'görkemli' ofislerinde ikna edilip operasyon için apartman dairelerine götürülüyor.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gazi Hastanesi Saç Ekim Birimi Koordinatörü Yasemin Gülgör'e göre saç ektirmek isteyen kişi, dikkatli olursa hiçbir sorunla karşılaşmadan operasyonu tamamlayabilir. İşte Gülgör'ün uyarıları ve dikkat edilmesi gereken.Türkiye, saç ekimi konusunda ciddi bir yere sahip. Sağlık turizmi için ülkemizi ziyaret eden yabancıların önemli bir bölümü, ülkelerinden İzmir'e doğrudan uçuş olmadığı için İstanbul'u tercih ediyor. Buna rağmen Gazi Hastanesi olarak biz, 7 ülkeden çok sayıda kişiye hizmet veriyoruz. Bu durum saç ekimine yoğun talep olduğunu ispat ediyor. Tabi bizim için önemli olan bunu istikrarlı hale getirebilmek. Yani saç ektirmek için ülkemize gelen biri buradan memnun ayrılırsa, ülkesinde bizi tavsiye edecek demektir. Ne kadar referans gösterilirseniz o kadar büyürsünüz ve sağlık turizmine de katkı sağlarsınız.Biz, katkı sağlamak için çaba gösteriyoruz ama ne yazık ki her sektörde olduğu gibi saç ekiminde de kötü niyetli kişiler olabiliyor. Bugün saç ektirmek isteyen biri internette arama yaptığında önüne pek çok işletme çıkıyor. Bunların bir kısmı, Sağlık Bakanlığı'nın saç ekimi için onay verdiği, tam teçhizatlı, yasalara uygun hizmet veren yerler. Geri kalanı ise kaçak çalışıyor.Saç ektirmeye karar verenler, merdiven altı çalışanlara para kaptırmamak ve sağlığından olmamak için kolay ikna edilmemeli. Bu tür yerler, hastaları çok lüks ve şık bir ofiste ikna etmeye çalışıyorlar. Yapılacak işlem, o ferah ve güzel salonda hastaya anlatılıyor. Operasyon gerçekleşeceğinde ise hastayı bir sürpriz bekliyor! Hasta o ofisten alınıyor ve bir araçla ya da ticari taksiyle bambaşka bir yere götürülüyor. Gidilen yer kiralanmış bir ameliyatane olabileceği gibi bir apartman dairesi de olabiliyor. Yani hijyenden uzak, enfeksiyon riskine yol açan bir yer. Saç ektirecek kişi, yasal yerlerle diğerleri arasındaki farkı anlayabilmeli ki, o koltuğa oturup sağlığını riske atmamalı. Saç ekimi bir sağlık operasyonu. Dolayısıyla operasyon öncesi hasta çok sayıda kontrolden geçirilmeli. Ayrıca steril bulunan ameliyathanede, operasyon sırasında işlerin kötü gitmesi olasılığına karşı uzmanlar bulunmalı. Kirli ve uzmanların olmadığı bir ortamda yapılacak operasyon can kaybına bile yol açabilir.Saç ekimi yapacak olan kurumun ameliyathanesi de içinde olmalı. Sizi alıp başka yerlere götürmemeliler. Ayrıca bizim gibi yasal kurumlar referansla çalışır. Sosyal medya hesaplarımıza baktığınızda burada saç ekimi yaptırmış herkesle iletişime geçebilirsiniz. Bu kişilere memnun olup olmadıklarını sorabilir, kararınızı ona göre verebilirsiniz. Yine internetten kısa bir araştırma yaparak, operasyonu gerçekleştirecek tüm personelimizin, Sağlık Bakanlığı'nda da kayıtlı listesine ulaşabilirsiniz. Tüm bunlar, istemediğiniz bir durumla karşılaştığınızda muhatap bulabilmeniz için önemli."Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Başkanı Emin Çakmak ile Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nden Prof. Dr. Derya Özçelik'in beyanatları da Gülgör'ün söylediklerini destekliyor. Emin Çakmak'ın verdiği bilgilere göre geçen yıl ülkemize gelen sağlık turisti sayısı yaklaşık 750 bin. Bunların 100 bin kadarı estetik girişim istedi. Yüzde 60-65'i saç ektirdi. Sağlık turizminin toplam cirosunun 5.8 milyar dolar olduğu sanılıyor. Merdiven altı işletmelerin bu rakamları düşürebileceğinden endişe ediliyor. Derya Özçelik'e göre azımsanmayacak sayıda hemşire, sağlık memuru hatta turizmci, hasta simsarları bile bu işi yapmaya kalkışıyor. Kötü niyetli bu kişilere operasyon yaptırmak büyük risk taşıyor. Operasyonda kullanılan aletlerin sterilize edilmemesi ve aynı aletlerle birkaç hastaya saç ekimi yapılması büyük tehlikeye yol açıyor.Saç ekimi yaptırmayı düşünenlerin mutlaka bilmesi gereken unsurlar şunlar:Operasyonu plastik cerrah yapar.Hemşire/sağlık memuru yardım eder.Ameliyathane koşullarında yapılır.Bütün ameliyatlar için gerekli koşullar sağlanır (sterilite, ağrı kontrolü, damar yolu açılması gibi)Takibi, operasyonu yürüten ekip gerçekleştirir.