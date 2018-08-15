Meryem Ana Evi'nde ayin yapıldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla ayin düzenlendi

Meryem Ana Evi'nde ayin yapıldı
15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:17

Meryem Ana Evi'nde düzenlenen ayin öncesi İzmir Katolik Başpiskoposu Lorenzo Piretto, üzüm, incir ve ekmeği kutsadı. Kutsanmış üzüm, incir ve ekmeklerden almak isteyenler yoğunluk oluşturdu. 

Düzenlenen ayini ise Fransa Lyon Katolik Kardinali Philippe Barbarin yönetti.

Burada, İncil'den bölümler okundu ve ilahiler söylendi. 

Meryem Ana'yı anlatan Barbarin, "Tek kurtuluş kaynağı Allah'ın merhametidir. Bu merhameti derin bir şekilde dileyelim çünkü bugün dünyanın buna ihtiyacı vardır." diye konuştu. 

Yerli ve yabancı çok sayıda Hristiyanın katıldığı ayini, Meryem Ana Evi'ne gelen ziyaretçiler de izledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #meryem ana #meryem #efes #ayin #Göğe Yükseliş Günü
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