Meslek edindirme kursun katıldılar patronu oldular

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmirlilerin mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla oluşturduğu Meslek Edindirme ve Beceri Kursları'na katılan kursiyerler, sabırlı çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Nurhan Suhimdol, Pelin Parlak ve Emine Sonğurtekin de bu kursiyerlerden

"Türkiye'de belediyeler tarafından verilen ilk ve tek topraksız tarım kursu"na katılan Nurhan Suhimdol, Gültepe Kurs Merkezi'nde özel olarak hazırlanan seradaki eğitimlerden sonra, Çiğli'de başlattığı "topraksız yeşil yem" yetiştirme çalışmalarıyla tüm hayallerini gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meslek kurslarına katılımının tavsiye üzerine olduğunu belirten Nurhan Suhimdol, "Topraksız tarım eğitimini belirli bir dönem aldıktan sonra işin inceliklerini öğrendim ve kendi işimi kurmak istedim. Eşim makine mühendisi, ben de pazarlama mezunuyum ama rotamı bu yöne doğru çevirmeye karar verdim. Hayalimi gerçekleştirerek kendi işimi kurdum. Çiğli'de kurduğumuz ve kendi imalatımız olan yeşil yem yetiştirme makinesiyle ürünlerimizi daha pratik bir biçimde yetiştiriyoruz. Topraksız tarım, kontrollü bir tarım olduğu için 7 günde buğday veya arpa çimleniyor, ürün elde edilebiliyor. Elde edilen çimin suyu çıkarılıp satışa hazır hale getiriliyor. Suyu sıkılmasa dahi, ürünü kökleriyle birlikte hayvana verildiğinde yem olarak kullanılabiliyor. Ürün topraksız olduğu için kökleriyle birlikte hayvan bunu yiyebiliyor. 7 günde elde edildiği için de küçük bir karavan içinde, 80 dönümlük araziden elde edilen verim alınabiliyor. Bu kazançlı bir sistem" şeklinde konuştu.



Aranan bir makyöz oldu



Plastik Makyaj Uzmanı Pelin Parlak'ın hayatı, kurs hocasının açtığı telefonla bir anda değişti; setlerin aranan makyaj uzmanı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi meslek kurslarına arkadaşının tavsiyesiyle gittiğini belirten Plastik Makyaj Uzmanı Pelin Parlak, daha sonrasını şöyle anlattı: İzmir Büyükşehir Belediyesi meslek kurslarına kayıt olmaya gittiğimizde, kurs hocamız Betül Üney oradaydı. Zaten onun o tatlılığını görüp de kursa başlamamak olmazdı. İlk başta basit düzeyde el kabiliyetlerimizi geliştirmeye yönelik eğitim alırken, giderek bu durum profesyonel bir hale geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin o kadar oturmuş bir sistemi var ki, şahsen ben ne ara makyöz oldum anlamadım bile" şeklinde konuştu.

En son Fox TV'de yayınlanan "Hayat Sevince Güzel" dizi setinde makyaj asistanlığı yaptığını belirten Pelin Parlak, işe giriş aşamasının makyaj eğitimi hocası sayesinde olduğunu dile getirdi ve devam etti: Bir gün beni yapım şirketinden aradılar. Ve 'Bazı projelerimiz var bizimle dizi setlerinde makyöz olarak çalışmak ister misiniz?' diye sordular. Telefonu kapattığımda hemen arkasından Betül hocam aradı. Beni bu işe o önermiş. Onun sayesinde setlere girmiş oldum. Bu çevreye girdikten sonra da kendimi daha da geliştirerek ilerledim. Şimdi sektörün içerisindeyim ve güzel bir kazancım var. Eğer dışarıda böyle bir eğitim alsaydım, 10-20 bin lira gibi bir masraf edecektim. Ama ben Meslek Fabrikası'nda ücretsiz eğitim alarak meslek edinmiş oldum. İzmir Büyükşehir Belediyesi, insanlara meslek edindirmek, sektöre kalifiye eleman yetiştirmek için çok önemli, kaliteli bir eğitim veriyor. Keşke herkes İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi eğitime destek verse..



Hazırladığı kremin patentini aldı



Girişimcilik kursu alan 58 yaşındaki Emine Sonğurtekin ise sözlerine "Hiçbir şeye geç kalmamışım aslında. Şimdi kendi paramı kazanmanın keyfine varıyorum" cümleleriyle başladı. Sonğurtekin, hikayesini şöyle anlattı: Üretici kadınlar daha bilinçli, daha bilgili olsun diye İzmir Büyükşehir Belediyesi çeşitli kurslar açtı. Girişimcilikten aşçılığa, seracılıktan kuaförlüğe kadar birçok kurs var. Benim propolis kremini üretip satmak gibi bir projem vardı. Ancak bunu nasıl satacağımı, kime sunacağımı bilmiyordum. Girişimcilik kursuna kayıt oldum ve Ebru İnci hocam bu projem hakkında beni yönlendirdi. Şimdi ise propolis kreminin patent ve isim hakkımı aldım. Girişimcilik kursu sayesinde, ürünümü doğru pazarlama yöntemleriyle pazarla buluşturdum. Meslek Fabrikası'nda ürünleri doğru kullanma yöntemlerimden doğru saklamaya ve pazarlamaya kadar birçok yöntemi öğrendim. Ve şimdi yeni bir iş sahibi oldum. Eğer kendi paranızı kazanmak istiyorsanız, bu kurslar bulunmaz bir nimet.